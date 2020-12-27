أفضل حماية للصحفي احترام أخلاقيات المهنة

لا يوجد سجناء رأي في الجزائر

معظم الورشات في إطار إصلاح القطاع بلغت مرحلة متقدمة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في حوار مع جريدة “المجاهد” أنه لا ينبغي، لدوافع غامضة، الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي، موضحا أن الدستور ينص في مادته 50 أن جنحة الصحافة لا يمكن أن تخضع لعقوبة سالبة للحرية.

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الأول في القطاع أنه عند ارتكاب جرائم يمثل الصحفي أمام القضاء مثل أي مواطن يخالف القانون، لأنه لا أحد فوق القانون،مشيرا أن للصحفيين واجبات وحقوق يكفلها القانون ،ويحميها بصفتهم محترفين في مجال المعلومات.

و شدد وزير الاتصال أن أفضل حماية للصحفي هي احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون لمحترف الصحافة مشاكل مع العدالة إذا كان يمارس مهنته في إطار القانون.

عدم التراخي لمواجهة المحرضين

أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، إن الجزائر الجديدة تدرك رهانات عصر الحروب الإعلامية ذات النزعة الاستعمارية الجديدة والهجمات السيبرانية، مشددا على عدم التراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عمن يخططون لهم ويدعمونهم، هنا أو بالخارج على حد قوله.

ورافع المسؤول الأول في القطاع لصالح لإعادة تنظيم عميقة لوسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة بغية عصرنتها وجعلها مؤسسات منظمة في شكل بوابات رقمية تقترح منتجات متنوعة، مشددا على عدم وجود فرق في الجزائر الجديدة بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والتي وصفها بـ الشريك المتمثلة مهمته المشتركة في تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام.

∙ معظم ورشات إصلاح قطاع الاتصال بلغت مرحلة متقدمة

كشف بلحيمر أن معظم الورشات التي باشرتها دائرته الوزارية في إطار إصلاح قطاع الاتصال قد بلغت مرحلة متقدمة ، لاسيما تلك التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم قطاع الصحافة الالكترونية و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي من أجل تسويق منتجات القمر الاصطناعي (ألكوم سات1) وكذا الإشهار واستطلاع الرأي

أوضح المتحدث أن :” الورشة الأولى المندرجة في إطار مخطط العمل التوافق المفاهيمي من أجل ممارسة هادئة للمهنة تجمع بين الحرية والمسؤولية، وتتناول الورشات التسع الأخرى ضمان الحق في الإعلام في إطار تعددي والفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع وتسريع الانتقال النهائي نحو اتصال رقمي وتفعيل الاتصال المؤسساتي وتوسيع شبكة الإعلام الجواري من أجل تدعيم الديمقراطية التشاركية وكذا ترقية التكوين والتأهيل وتحسين صورة الجزائر في الخارج إضافة إلى ضبط نشاط استطلاع الرأي ومساعدة الجرائد الأسبوعية والنشريات المتخصصة، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة “.

واعتبر ذات المتحدث:” أن ورشات الإصلاح تنطوي على موضوعي انشغال رئيسيين وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية” والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية للوسائط المتعددة وقانون الإشهار واستطلاع الرأي ووكالات الاتصال وكذا التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني ،و التكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة”.

أما فيما يتعلق بالمجال السمعي البصري، قال المتحدث:” “القانون العضوي حول الإعلام سيؤدي لا محالة إلى مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لاسيما من حيث توسيع نطاق السمعي البصري للقطاع الخاص حتى يشمل القنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعاتي، موضحا أن الخمسين (50) قناة تلفزيونية الخاصة الموجودة حاليا هي خاضعة للقانون الأجنبي بينما تمتلك ست (6) قنوات فقط ترخيص مؤقت بفتح مكاتب بالجزائر.

إيمان لواس