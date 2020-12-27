أعوان التخدير والإنعاش في وقفة احتجاجية

∙ نقص فادح في الطاقم الشبه الطبي منذ 2010

نظمت النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية اليوم وقفة احتجاجية أمام مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني،

وأوضحت النقابة في بيانها،أن قرارها هذا جاء نظرا لعدم احترام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لما تضمنه محضر الاجتماع الممضي بين الطرفين، ما دفعهم للتصعيد من خلال الدعوة لتنظيم يوم احتجاجي مدعوم بوقفات احتجاجية أمام مقرات المؤسسات الصحية ومديريات الصحة، تعبيرا منهم عن رفض السياسة التهميش المنتهجة من الوزارة، إزاء فئة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.

وأشار الأعوان الطبيين في منشور عبر صفحتهم الرسمية على الفايسبوك، أنه منذ سنة 2010 القطاع يعاني من النقص الفادح في الطاقم الشبه الطبي، والآن هناك أكثر من 5000 عون شبه طبي خريجي المدارس الخاصة لم يتم توظيفهم رغم الأزمة الصحية الحالية لجائحة كورونا التي تتطلب تجنيد المزيد منهم، مؤكدين أن القطاع في حد ذاته مريض.

مريم خميسة