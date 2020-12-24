أعضاء مجلس الأمة يوجهون إحدى عشر سؤالا شفويا إلى ستة أعضاء في الحكومة

بيان صحفي

بناء على تكليف من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ترأس السيد حميد بوزكري، نائب رئيس مجلس الأمة، الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمة صبيحة اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، والتي خُصصت لطرح إحدى عشر (11) سؤالا شفويا على ستة (6) أعضاء في الحكومة تخص قطاعات: الطاقة، التعليم العالي والبحث العلمي، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في السادة: عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إبراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ موجهة من السادة أعضاء مجلس الأمة، على النحو التالي:

نور الدين بالأطرش، إلى السيد وزير الطاقة؛

الطاهر غزيل، إلى السيد وزير الطاقة؛

محمد الطيب العسكري، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

أحمد بوزيان، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛

فؤاد سبوتة، إلى السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛

عبد الوهاب بن زعيم، إلى السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛

عبد القادر جديع، إلى السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛

عبد الحق قازي تاني، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛

بوجمعة زفان، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛

عبد القادر شنيني، إلى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؛

ناصر بن نبري، إلى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.