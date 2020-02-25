أعضاء حكومة جراد في أول جلسة للرد على مسائلات النواب هذا الخميس

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، جلسات الأسئلة الشفوية، التي ستكون الأولى بالنسبة لأعضاء حكومة عبد العزيز جراد.

وحسب البرنامج الذي أعلنه مكتب المجلس، فإن أربع وزراء سيكونون معنيين بجلسة الأسئلة الشفوية، يوم الخميس، حيث من المنتظر أن يرد وزير الداخلية، كمال بلوجد، على ثلاث أسئلة للنائب فوزية طهراوي والنائب طاهر بن براهم وكذا النائب كريمة عدمان. فيما سيرد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، هو الآخر على ثلاث أسئلة للنواب محمد لهيزة، حكيم بري ونابي هبري. وسيحضر وزير الرياضة، سيد علي خالدي، جلسة الأسئلة الشفوية للرد على ثلاث أسئلة للنواب: هندية مرواني، فرحات زغيب وسلوي لعلوي. لتختتم الجلسة برد وزير الفلاحة، شريف عوماري، على سؤال النواب: أحمد شريفي، أحمد طالب عبد الله ومصطفى بوعلي.