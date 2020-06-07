أعشق الخشبة والسينما نافذتي على العالم

بخطوات ثابتة رسم الممثل والمخرج المسرحي والسينمائي عقبة فرحات طريقه نحو النجاح ويأتي هذا بعد إيمانه الكبير برسالة الفن النبيل، فلقد دخل عالم الفن الرابع من أوسع أبوابه وعانق الفن السابع أيضا ليخوض في رمضان 2020 تجربة جديدة مع عالم التلفزيون ،فلقد طل على المشاهد الجزائري في السلسلة الفكاهية “عويشة وعياش” التي حققت نسبة عالية من المشاهدة، لتشاء الأقدار أن يجني هذا المبدع ثمار ما حصد ، إلا أن هذا الفنان الشاب مازال متمسكا بحلم اقتحام عالم التمثيل الدرامي ليبرز من خلاله كل قدراته الإبداعية للجمهور العريض الذي يكن له احتراما كبيرا، ولهذا تقربت منه يومية” الوسط” وكان معه هذا الحوار الشيق الذي سيكتشف تفاصيله القارئ على صفحتنا الثقافية.

بداية، كيف يعرف عقبة فرحات نفسه للجمهور؟

عقبة فرحات مولود في 22 جويلية 1983 بولاية باتنة ، فنان ممثل مستقل وموظف في المسرح الجهوي باتنة مخرج مسرحي و سينمائي.

حدثنا عن مشاركتك الأخيرة في السلسلة الفكاهية التلفزيونية الرمضانية “عويشة وعياش” التي حققت نجاحا كبيرا في الجزائر؟

حسنا هي سلسلة فكاهية تلفزيونية لكنها بثت على قناتي في اليوتوب ، كانت مجرد فكرة شاركت فيها أنا وصديقي وجاري المخرج المتميز الخير زيداني وهو مخرج سينمائي بامتياز و هو من أكثر الناس الذين يشجعوني دائما على مواصلة الدرب الشاق ” درب التمثيل” ..فلقد أعجب كثيرا بالفكرة ورحب بها جدا… وهذه الفكرة جاءت في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم كان الهدف منها تكسير الروتين الخاص بالحجر الصحي ولكي لا نبقى مكتوفي الأيدي، ولهذا اتصلنا ببعض الأصدقاء السيناريست على غرار الممثل التلفزيوني والمسرحي والسينمائي محمد الطاهر زاوي و عادل لونيس و أخي عبد الرحمان فرحات .فرحبوا بالفكرة وكل واحد فيهم كتب لنا بعض الحلقات وقمنا بتصويرها في الأستوديو الخاص بشركة zk prodiction ورغم نقص الإمكانيات وضيق الوقت وبميزانية صفر دينار، إلا أننا عزمنا على توصيل الفكرة وإمتاع المشاهد قدر الإمكان، وكان هذا بمساعدة بعض الأصدقاء الذين نشكرهم من منبر يومية “الوسط” فلقد قدم لنا الأكسيسوار عماد مزعاش..والملابس فرقة القعدة للمسرح.. وهذا ما جعل العمل يكون كما هو إلى غاية الآن والحمد لله.

كيف استطعت أن تجمع بين أبو الفنون والفن السابع مع بعضهما البعض ؟

أعشق المسرح وأعتبر نفسي ابن المسرح، وبما أن المسرح أبو الفنون، فالفن السابع يجمع بين المسرح وكل الفنون، فلقد وجدت نفسي جد مرتاح ولم أجد أية صعوبة فيه.

الجمهور متشوق لمعرفة الأعمال الإبداعية التي أنجزتها في المسرح والسينما ؟

شاركت في العديد من المسرحيات كممثل في مسرحية” كوبي واش بيكم يا العرب” لفرقة آفاق الصغرى سنة 1995، ومسرحية الجيران مع نفس الفرقة عام 1996 ومسرحية “المتسولون” آفاق الصغرى 1997 ومسرحية “الصرخة” تعاونية البديل للمسرح 1998، ولدي أعمال مسرحية مع فرقة القعدة من 2007 إلى غاية اليوم وشاركت أيضا كممثل ومخرج أوبيرات اليوم العالمي لحقوق الطفل 2015، كاتب نص و قمت بإخراج أوبيرات أول نوفمبر 2016 و كاتب نص وممثل في مسرحية” الغلة” وهي من إخراج محمد الطاهر الزاوي لفرقة القعدة 2016 و ونص وإخراج مسرحية “حنا لي هوما ولا هوما لي حنا” فرقة القعدة 2016 و مثلت أيضا في مسرحية” أوهام الغابة” للمسرح الجهوي باتنة 2019 ،وكنت مساعد مخرج لمسرحية “رهين” للمخرج شوقي بوزيد وهي من إنتاج المسرح الجهوي باتنة 2019 ،إضافة لفكرة وإخراج فيلم سينمائي قصير تحت عنوان “ندى مون” 2019 و صاحب فكرة السلسلة الفكاهية “عويشة و عياش” التي شاركت فيها كممثل في الموسم الرمضاني 2020.

حدثنا عن مشاركتك في المهرجانات الوطنية ؟

لقد سبق لي المشاركة في مهرجان مسرح الهواة بمستغانم في 2017 و 2018 ومهرجان المنولوج بواد سوف في طبعته الأولى والثانية و مهرجان مسرح الطفل بالبويرة 2019 وشاركت أيضا العام الماضي في العديد من المهرجانات الوطنية للفيلم القصير في مختلف ولايات الوطن : البويرة،عنابة ،بشار، أدرار.

ما هي أبرز الجوائز التي فزت بها ؟

لقد توجت بجائزة أحسن أداء رجالي ثاني في مهرجان المنولوج واد سوف الطبعة الأولى و فزت بجائزة أحسن أداء رجالي أول مهرجان المنولوج واد سوف الطبعة الثانية ونلت جائزة 3 أحسن فيلم قصير بمهرجان الوطني للفيلم القصير البويرة 2019.

هل استفدت من الورشات التي شاركت فيها في مجال التمثيل والإخراج والسينوغرافيا في الجزائر وخارجها؟

أكيد لقد كانت الورشات التكوينية قيمة مضافة بالنسبة لي واستفدت منها كثيرا وتتمثل هذه الورشات في ورشة التمثيل وتقنيات الأداء ضمن مهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي باتنة وورشة الإخراج المسرحي ضمن مهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي باتنة وورشة السينوغرافيا مع فرقة آفاق للفنون باتنة وورشة كتابة السيناريو بمهرجان الفيلم القصير الكاف تونس.

نريد معرفة تفاصيل أكثر عن أحداث فيلمك القصير ” ندى مون”؟

فيلم “ندى مون” أول تجربة لي في ميدان السينما تعطر بالكثير من الأسماء الفنية على غرار الأستاذ محمد الطاهر زاوي كممثل ..وسنيوريتا المسرح والسينما نوال مسعودي ،والممثل عزالدين بن عمر والطفلة شهيناز القوصي..مع فريق تقني محترف، وهذا الفيلم هو قصة واقعية لطفلة مريضة بمرض الذي يطلق عليه مرض أطفال القمر…طفلة هجرتها أمها بسبب المرض وبقي الأب وحده يعاني مع غياب الأم … لم أتكلم عن المرض بل سلطت الضوء فيه عن المعاناة التي تصيب الأسرة وأثرها على المريض، حيث أن المريض يحتاج للعامل النفسي أكثر من أي شيء آخر .

من هو الممثل رقم واحد في الجزائر حسب اعتقادك؟

بصراحة الممثل الذي يلهمني واستلهم منه الكثير والذي يبهرني كلما تقمص أي دور سواءً كان فكاهي أو درامي بكل صدق الأستاذ محمد الطاهر زاوي.

ما هي طموحاتك كفنان بالدرجة الأولى ؟

طموحي كطموح أي ممثل في الجزائر أن أدخل ميدان الدراما التلفزيونية لأثبت وأبرهن لنفسي قبل غيري أنني أستطيع أن أكون ممثلا دراميا ولا أختص بالكوميديا فقط.

كلمة لروح الممثلة المسرحية الراحلة لبنى بلقاسمي و التي شاءت الأقدار أن تكون مشاركتها الأخيرة معكم في “رهين” للمخرج شوقي بوزيد ؟

الأخت لبنى رحمها الله كانت ضمن عائلة ” رهين” ..لا تفارقها الابتسامة رغم العمل الشاق ” ماتسمعش منها كلمة تعبت” ،فلقد كانت تبعث فينا الروح بخفت دمها ومساعدتها للجميع ممثلين وتقنيين ..الله يرحمها وينعمها يا رب العالمين.

فيم تتمثل مشاريعك المستقبلية يا ترى؟

فيه مشاريع بإذن الرحمان المسرحية منها والتلفزيونية وحتى السينمائية، فأنا بصدد التحضير لمسرحية خاصة بالأطفال مع الفرقة التي أنشط معها دائما وهي فرقة” القعدة” للمسرح، وأنا متأكد أن هذه المسرحية الجديدة ستعطي صدى كبير بإذن الله تعالى .وبالنسبة للتلفزيون فيه سلسلة ” عويشة وعياش 2″ ،وفيه سلسلة أخرى هي أيضا سأتركها مفاجأة للجمهور والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله أنها تضم العديد من الممثلين في باتنة سواءا المعروفين والغير معروفين….أما بالنسبة للسينما فحاليا أنا مع الرتوشات الأخيرة من فيلمي السينمائي الجديد والذي سأتركه مفاجأة هو الآخر لعشاق الفن السابع ،وبصراحة لدي الكثير من المفاجآت السارة.

هل من كلمة أخيرة؟

كل الشكر والامتنان لجريدة “الوسط” على دعمها للشباب والمبدعين …وأتمنى أن تصل أعمالنا لأكبرعدد من الجمهور وأن تلقى الاستحسان ..وإن شاء الله ستكون لنا فرصة لنبرهن فيها عن قدراتنا وامكانياتنا في الوسط الفني شكرا.

حاوره : حكيم مالك