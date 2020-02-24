” أعاهدكم ببناء جمهورية جديدة بلا فساد “

جدد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الاثنين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات, وعده للجزائريين ببناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية.

وكتب الرئيس تبون في حسابه الرسمي عبر الفايسبوك, انه في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار بتأسيس النقابة التاريخية بقيادة الشهيد عيسات إيدير، في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا واليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية

وكان رئيس الجمهورية قد تقدم خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس الاول بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وخاصة الفئة الشغيلة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فيفري 1956 وتأميم المحروقات يوم 24 فيفري 1971 حاثا العمال على استلهام العبر من هذين الحدثين التاريخيين في رفع التحدي اقتداء بالسلف الصالح من العمال الذين هبوا بنشر الوعي التحرري في أوساط العمال وحشدهم لصالح تحقيق الهدف الوطني النبيل المتمثل في استرجاع السيادة الوطنية وتحقيق الاستقلال والشروع في بناء الدولة الوطنية المستقلة

كما هنأ الرئيس تبون عمال قطاع الطاقة بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات حين نجحت ثلة من المهندسين والفنيين في تحدي الشركات الأجنبية في فيفري 1971 بتولي التسيير المباشر والتحكم في إنتاج وتصدير المحروقات بعد صدور قرار التأميم مما عزز الاستقلال الاقتصادي وحرره من احتكار وسيطرة الشركات الأجنبية على الثروات الوطنية واستغل رئيس الجمهورية المناسبة ليوجه الدعوة لجميع المواطنين والمواطنات لكي يقدسوا فضائل العمل والأخلاق في الجهاد الأكبر الذي نخوضه لبناء الجمهورية الجديدة فيشمروا على سواعدهم ويفجروا طاقاتهم ومواهبهم من أجل تحقيق القفزة النوعية المطلوبة في مجال تنويع الإنتاج الوطني والإسراع في تخليص البلاد من التبعية لعائدات المحروقات

باية ع