أطراف تريد شيطنة حزب الافلان وابعاده عن الشعب

الأفالان لايزال يعاني اختلالات وتنتظر قرارات حاسمة

اعترف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بالاختلالات التي لايزال يعانيها الحزب العتيد مؤكدا أن هذا الوضع قرارات حازمة بمشاركة جميع أبناء الحزب لتدارك الوضع كما جدد الاعتراف بمسؤوليةِ حزبه في ماسي النظام السابق وانتكاساته

في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب بالعاصمة كشف بعجي عن مراجعات عميقة داخل الحزب، مع الكشف على مختلف التحولات التي عرفها الحزب منذ توليه شؤون الأمانة العامة في جوان الفارط كما أبرز موقف وبعبارات متناقضة صرح في نفس الخطاب أن الحزب قد استعاد عافيته، واسترجع قواه، ومضى مجددا في تحقيق رسالته الوطنية الخالدة المنبثقة عن بيان أول نوفمبر 1954 كما أشار الى انه عمل على فتح أبواب الحزب أمام كل أبنائه وبناته، مهما بلغت الاختلافات، وباعدت بينهم المواقف في تشريح الأزمة التي عاشها الحزب منذ اسقاط الحراك للعهدة الخامسة لرئيسه السابق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة غير أنه كما قال عمل على وضع خط احمر ممثلا في شرعية اللجنة المركزية وسيادتها مؤكدا أنه من موقعه كامين عام للحزب يرفض التعدي عليها كونها هيئة سيدة و هي الأعلى بين مؤتمرين، لا يمكن تجاوزها في أي قرار، أو صلاحية، ممنوحة لها بحكم القانون الأساسي للحزب .

وفيما يخص مشروع تعديل الدستور كشف أن اللجنة المكلّفة على مستوى الحزب اشتغلت على تلخيص آلاف المساهمات التي وصلت إليها من القواعد حيث تم رفع 101 مقترحا إلى اللجنة المكلّفة برئاسة الجمهورية في 29 جوان، مسّت كل الأبواب والفصول وعكست الثراء الفكري والقانوني الذي يتوفر عليه الحزب الى جانب لقاءات مع أكثر من 350 جمعية ونقابة وتنظيم شباني بالإضافة إلى منتخبين وأعيان وشيوخ زوايا من مختلف الولايات واتهم بعض الأطراف دون أي يسميها بمحاولة شيطنةَ الحزب وحرصها على إبعاده من المشهد العام، وفك ارتباطه بالشعب كما اعترف بتشويه صورة الحزب العتيد بالخارج بعدما كانت كما قال ناصعة وصوتُها قويا مسموعا .

ولدى تعريجه على أولوياته على رأس الحزب ذكر بعجي بحرصه على لم شمل المناضلين وفتح الأبواب للشباب وتعزيز شرعية مؤسسات الحزب، والتفتحُ على القوى الحية في المجتمع، وتفعيل الجانب الدبلوماسي وإحياءُ شبكة علاقات الحزب في الخارج، وتأسيسُ شبكة إعلامية قوية

كما اعترف بضعف هياكل الحزب، المحلية والمركزية، وما أصابها من ضعف وهوان مبرزا أن تصحيحها وتقويمها يتم حصريا في ظل الاحترام الكامل للقانون الأساسي وللصلاحيات المخولة لكل الأطراف لانه لا يمكن أن نعالج أوضاعا سيئة بقرارات غير شرعية.

كما أشار الى استراتيجيته مستقبلا في العمل السياسي ترتكز على التنافسية والجدوى خاصة وان البلاد مقبلة على جملة من الاستحقاقات الوطنية، ضمن مسعى بناء الجزائر الجديدة، التي تعود فيها اللحمة بين جميع أبنائها، وتسود فيها الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة موضحا أن حزبه سيجعل من هذه الاستحقاقات الوطنية مناسبة للانطلاق في عهد جديد، أساسه أن قرار الحزب بيد أبنائه ومؤسساته لها كامل السلطة في تقدير الموقف الذي يخدم الحزب، ويلبي تطلعات الشعب.

كما عاد بعجي الى بعض الأحداث التي وقعت في الأسابيع الماضية مؤكدا أنها أثارت الشبهات وتندرج ضمن مخطط لضرب الجزائر وتعطيل جهود رئيس الجمهورية، وهو ما يستدعي منا الانتباه واليقظة أكثر من أي وقت مضى كما ان التشكيك في جهود الدولة، باستمرار والتقليل من المكاسب المحققة لا يبتعد كثيرا عن أجندة أصحاب الحملات المشبوهة التي يسوءها قيام جزائر جديدة، يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتقف فيها مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المواطنين.