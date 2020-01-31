أصغر والي في الجزائر على رأس ولاية أدرار

وجهت فعاليات المجتمع المدني لولاية أدرار تشكراتها إلى رئيس الجمهورية مباشرة بعد إعلان حركة الولاة وتنصيب الوالي الجديد العربي بهلول الذي كان من نصيب أدرار، حيث يعتبر أصغر إطار في هذه الحركة يفوز بثقة الرئيس من أجل تولي الإشراف على الجهاز التنفيذي بهذه الولاية التي لها خصوصيات متنوعة، الإطار الشاب العربي بهلول يعد أحد أعمدة وزارة السكن حيث سبق له العمل في ولاية تيندوف كمدير لديوان الترقية ثم مديرا للسكن و عمل مع اكبر إطارات الدولة آنذاك المتمثل في شخص شاطر عبد الحكيم ثم شغل نفس المنصب بولاية مستغانم ليرقى مباشرة إلى منصب مدير مركزي بوزارة السكن، و المعروف عن هذا الإطار الكفء اهتماماته بكل المجالات الثقافية والرياضية، و يرى أهالي منطقة أدرار منارة العلم والبعد الديني و الثقافي و العبق السياحي أنهم يرون نجاح ولايتهم مرهون بعزيمة و ديناميكية و إستراتيجية و الرشادة التي يتميزبها هذا الإطار المشهود له بذلك، وأنها ستعرف قفزة نوعية في كل ميادين التنمية المحلية، و ستسترجع مكانتها الغائبة.

إبراهيم سلامي