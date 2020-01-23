أصحاب المقاهي والمطاعم معرضون لعقوبات صارمة

حذر وزير التجارة، كمال رزيق، بائعي الحليب المدعم بأكثر من 25 دج للكيس الواحد ، حيث أمهلم لأسبوع لاتباع الطرق القانونية في ذلك، هذه التحذيرات تلتها جملة من الإجراءات للتخفيف من أزمة الحليب التي تعيشه الجزائر، منذ سنوات.

وباشرت الوزارة الوصية، عملية متابعة توزيع مادة الحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم بالسعر المقنن 25 دج والموجه للاستهلاك العائلي، عبر مختلف مديرتها.

وفي هذا السايق وجهت بلاغات عبر مديرياتها لمستغلي النشاطات التجارية في قطاع خدمات المقاهي، محلات بيع القشدة والمثلجات، المطاعم والفاندق، ..الخ تذكرهم من خلالها، بمنع استعمال مادة الحليب المسبستر المنزوع الدسم جزئيا، والمدعم بالسعر المقنن 26 دج للتر، مؤكدة أنه موجه للاستهلاك العائلي فقط

وفي بلاغ وجهته مديرية التجارة لولاية عنابة أوضحت أن كل مخالفة للتنظيم لهذا القرار يعرض صاحبها للعقوبات الإدارية دون الاخلال بالمتابعة القضائية.