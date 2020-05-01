أشواك على طريق الوحدة الوطنية

بقلم: احسن خلاص

رأينا في ما سبق كيف اعتمد نظام بوتفليقة سياسة مزدوجة بدأت بقمع رهيب مصحوب بأساليب دعائية مأخوذة من أرشيف الثمانينيات قبل أن يشرع في مسار احتواء سياسي انطلاقا من استقطاب وإدماج تدريجي لبعض كوادر التيار البربري ضمن أجنداته. وإن كان هناك من استبشر بدسترة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية وبتعهد الدولة بترقيتها ضمن أكاديمية لغوية موجهة لهذا الغرض وبترسيم يناير عيدا وطنيا واعتبروا كل ذلك قفزة تاريخية ومكسبا غير مسبوق فإن جانبا هاما من الرأي العام ومن الناشطين في الحقل الأمازيغي رأى أن بوتفليقة أراد بذلك لنفسه شرفا غير جدير به، فقد جاءت هذه القرارات في الوقت بدل الضائع كما يقال، في مرحلة تبحث فيها الجزائر عن الخلاص من النظام البوتفليقي الذي شاخ وفقد صدقيته داخليا وخارجيا فضلا عن أنه لم يعد يعير للدستور أدنى قيمة بعد تمييعه وخرقه المتكرر الذي أفقده هيبته وموقعه كمرجع أساسي للدولة الجزائرية.

لسنا إذن أمام ذلك الاهتمام الشديد بموقف السلطة وما تقدمه للأمازيغية أو لغيرها بل بمصير هذه السلطة ذاتها وكيف تتجسد التطلعات الجديدة للشباب الجزائري من كل الأطياف والاتجاهات والخلفيات الفكرية والجهوية نحو التغيير الشامل والقطيعة مع منظومة الحكم الفاسدة بإنهاء جميع الشرعيات القديمة. وقد انخرط شباب منطقة القبائل في هذه الحركية الجديدة التي صارت أقوى مع تجربة الثورات العربية عام 2011 واستمرت في التطور إلى أن تحولت إلى هبة شعبية عارمة كان موعدها في فبراير من عام 2019.

ولن نمر إلى طبيعة انخراط البعد الأمازيغي في المشهد الجديد دون التوقف عند ظهور وتطور النزعة الانفصالية لمنطقة القبائل من جانب وتنامي خطاب الكراهية ضد منطقة القبائل من جانب آخر. والمتتبع للظاهرتين يجدهما قد تطورتا جنبا إلى جنب وكأنهما يتغذيان من منبع واحد.

ليست النزعة الانفصالية التي تبناها المناضل السابق في الحركة الثقافية البربرية فرحات مهني وليدة الصدفة وإن كان نشوء التنظيم المعبر عنها المعروف بحركة استقلالية منطقة القبائل (الماك) بمثابة الهزة الارتدادية لأحداث 14 جوان 2001 إذ يعود تاريخ تأسيس الماك إلى أواخر الشهر ذاته، ليعبر عن موقف متطرف مقابل العنف المادي والرمزي الذي واجهته منطقة بكاملها بفعل أحداث الربيع الأسود. لقد خاضت هذه الحركة نشاطها على جبهات متعددة، بدءا من رفض السلطة المركزية اليعقوبية التي ظلت تقف حاجزا أمام تفتح الهويات والخصوصيات المحلية والجهوية وعائقا أمام تنمية منطقة القبائل بالرغم مما تملكه من موارد بشرية أغلبها اضطرته السلطة المركزية للهجرة وتكوين جالية فاعلة في فرنسا وكندا على وجه الخصوص، مرورا برفض مواقف النخب السياسية والثقافية القبائلية الناشطة ضمن المجموعة الوطنية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة فقد هاجمت “الماك” حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وبقايا حركة العروش كما انتقدت استمرار المثقفين ورجال الإعلام والسياسة المنتمين إلى منطقة القبائل في عملية التوعية والإقناع بقبول المكون الأمازيغي وتبنيه ضمن رزمة مطالب وطنية منسجمة ومتآزرة. وإن كانت الحركة الاستقلالية القبائلية قد اعتمدت في كثير من الأحيان أساليب استفزازية ونظمت مسيرات وتظاهرات خاصة بها إلا أنها كثيرا ما اعتمدت على محاولات إعاقة عنيفة أحيانا لنشاطات القوى المخالفة لها داخل الجزائر ولدى الجالية الجزائرية في المناطق التي تتواجد فيها بقوة مثل فرنسا.

لقد نجحت “الماك” في إثارة سؤال الانفصال عن السلطة المركزية بفعل الاحتقان الذي شهدته الساحة القبائلية لسنوات بعد أحداث الربيع الأسود والذي يضاف إليه انسحاب سلطة الدولة وتراجع القوة العمومية “التكتيكي” بالمنطقة أمام تنامي اختطاف المقاولين والتجار وأصحاب المهن الحرة وتفشي الإجرام. غير أنها لم تنل قبول أغلبية سكان منطقة القبائل فضلا عن ذوي الأصول القبائلية المقيمين عبر كل جهات البلاد وفي الغربة. لكنها مع ذلك نقلها فرحات مهني في 2013 إلى سؤال أخطر وهو الانفصال عن الدولة الجزائرية بتحول جناح منها إلى حركة تقرير مصير منطقة القبائل، ذلك التحول الذي أحدث شرخا داخل الحركة برفض جناح منها لطرح تشكيل ما سمي بالحكومة المؤقتة القبائلية (أنباذ) وتفضيله النضال من أجل الاستقلالية المحلية.

ومع ذلك واصلت الحركة الجديدة نشاطها “الديبلوماسي” للدفاع عن أحقية “الشعب القبائلي” في تقرير مصيره وهو ما حظي بقبول وترحيب دوائر حكومية وغير حكومية غربية ومغاربية وإسرائيلية حيث قام رئيسها فرحات مهني بزيارة إلى إسرائيل وإلى مقر الأمم المتحدة وإلى دول أخرى والتقى بتنظيمات حكومية وغير حكومية، كما عملت الحركة على عرقلة المواعيد الانتخابية الوطنية والمحلية بمنطقة القبائل وتشكيل تنظيمات محلية موازية لمؤسسات الدولة بل ذهبت إلى حد دعوة أنصارها إلى تشكيل “قوات إكراه أمنية” موازية للمؤسسات الأمنية الرسمية لإقامة النظام العام، وتشكيل راية خاصة ب”الدولة القبائلية” المنشودة وغيرها من التحركات التي تحولت من مجرد ردود أفعال إلى برنامج عمل مخطط له ومدروس بالتنسيق مع القوى المعادية للجزائر.

لقد قدمت الحركة الانفصالية للرأي العام داخليا وخارجيا على أنها رافد من روافد الحركة الثقافية البربرية ووصف نشاطها على أنه امتداد طبيعي لمحطات سابقة مثل أزمات 1949 و1963 و1980، بينما صار ينظر إليها إقليميا ووطنيا كخطر على الأنظمة القائمة في شمال إفريقيا مع التوجس من عدوى دعوات الانفصال.

صارت النزعة الانفصالية مطية للتيارات المناهضة للمطلب الأمازيغي لتبرير مواقفها الرافضة ودفع سلطة الدولة إلى قمعه وكبح تطوره فقد تطور منذ 2010 مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المتزامن مع موجة “الربيع العربي” خطاب يقوم على إذكاء الكراهية والعنصرية والنظرة الجهوية تجاه كل المنتمين إلى منطقة القبائل أو المنحدرين منها. وكان مصطلح “الزواف” المحرك الأساسي لحملة شرسة منسقة ومكثفة لم تستثن أحدا فقد شملت العلمانيين كما شملت الإسلاميين الأكثر تطرفا وانسحبت على الفرانكفونيين والمعربين وعلى المدنيين والعسكريين على حد سواء، فالزواف ملة واحدة وما يرى لهم من اختلافات سياسية وإيديولوجية وثقافية وتمايز اجتماعي واقتصادي إنما هو توزيع أدوار ضمن خطة شيطانية للهيمنة على باقي الجزائريين والسيطرة على السلطة وثروات البلاد والاستيلاء على شركة النفط سوناطراك وباقي المواقع الحيوية الإدارية والاقتصادية للبلاد بمساندة القوى الاستعمارية التي تعتبر امتدادا طبيعيا لها.

وظلت هذه الحركة تشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي تحت أسماء مقنعة ولا تزال قبل أن تصبح لها امتدادات على الخارطة السياسية والثقافية الجزائرية وينطق بمحتوى خطابها في المنابر السياسية العامة مثل ما هو حال رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي وغيرها. ويعود الفضل لهذه الحركة العنصرية في أنها أثارت انتباه جيل اليوم لدراسة تاريخ البلد والبحث عن حقيقة مصطلح الزواف الذي تسمى به إحدى الفرق العسكرية المحلية التي استعان بها الاحتلال الفرنسي مثلها مثل فرق المهاري والصبايحية والقومية. وتنفرد فرقة الزواف بانتماء جماعات من منطقة القبائل إليها لمدة 10 سنوات، منذ بدء الاحتلال إلى غاية 1840، قبل أن تنسحب منها وقد بقيت فرقة الزواف قائمة دون مشاركة القبائل إلى غاية الاستقلال. وعادة ما تقابل كلمة “الزواف” التي تعبر في نظر مستعمليها عن “التيار الفرانكو-بربري” بعبارة الباديسية النوفمبرية التي تمثل التيار الوطني الممتد إلى الحركة الإصلاحية وعلاقتها بالثورة التحريرية في عملية تغطية للشمس بالغربال لأن حقيقة مشاركة منطقة القبائل في الحركة الإصلاحية والوطنية وثورة التحرير لا تحتاج إلى دليل.

لم تكن طريق المطلب الأمازيغي محفوفة بالورود فقد اعترضت مسارها حالات شاذة وعابرة قد تحفظ للتاريخ دون أن يقاس عليها منها الحركتان الانفصالية والعنصرية اللتان أورثتا ثقافة الكراهية في المجتمع كادتا تعصفان بالانسجام الوطني والاستقرار الاجتماعي لولا حكمة الحراك الشعبي ورجاله وقدرته الهائلة على احتواء التنوع الثقافي والإيديولوجي والسياسي في المجتمع.

يتبع