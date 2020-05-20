أسهم أوروبا تنخفض بفعل شكوك حيال لقاح ضد كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، في أعقاب جلسة تبعث على التشاؤم في وول ستريت، حيث تجددت المخاوف من بطء التعافي من ركود عالمي يلوح في الأفق بفعل شكوك في لقاح محتمل لمرض كورونا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش ليسجل تراجعاً لليوم الثاني، وتصدرت قطاعات البنوك والاتصالات والسفر والترفيه موجة الخسائر.

ونزلت مؤشرات وول ستريت أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء بعد تقرير إعلامي شكك في مصداقية النتائج التي أعلنتها شركة الأدوية الأمريكية مودرنا بشأن تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا والتي دفعت الأسهم للصعود يوم الإثنين.

لكن سهم شركة مبيعات التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر قفز 5.2% بعدما قالت الشركة إنها ستسرع أحدث برامجها لإقالة النشاط من عثرته في إطار مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وإعلانها تراجع أرباحها السنوية 21%.