أسعى لنشر المعرفة وتعزيز حقوق الطفل في كل مكان

رغم صغر سنها ،إلا أن الكاتبة الصاعدة ” أنفال رمّاش ” استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة ، فلقد نالت هذه المبدعة مؤخرا شهادة “سفيرة الطفولة العالمية” من طرف أكاديمية السلام والتنمية البشرية المستدامة، نظرا لجهودها المبذولة في ميدان نشر المعرفة وتعزيز حقوق الطفل بهدف التنشئة السوية للأطفال، حيث سيكتشف القارئ العزيز من خلال هذا الحوار الخاص لجريدة “الوسط” مع ” سيدة القلم ” التي تسعى لأن تكون متميزة ،فهي تعمل جاهدة لتقديم إضافة للمشهد الثقافي والأدبي في بلادنا عبر أشرعة الكتابة ،والفنون الأخرى التي تعشقها كالتمثيل والمسرح و السينما والموسيقى، كما أنها مهووسة بالصحافة فرسالتها على حد قولها عبارة عن حمامة بيضاء التي ترمز للسلام والحرية في التعبير عن كل ما يبوح في إنسان من أهداف وطموحات ومشاريع وغيرها.

بداية، هي رمّاش أنفال؟

أنفال رمّاش فتاة من مواليد 2004 مسقط رأسي” الحراش” بالجزائر العاصمة، وأقيم حاليا ببلدية “ولاد سلامة” الواقعة بولاية البليدة، وأدرس سنة أولى ثانوي جذع مشترك آداب في ثانوية (مصطفى لشرف)، أنحدر من عائلة بسيطة وشريفة ،كاتبة خواطر وكلمات تحفيزية، حيث أعبر بكلماتي عن كل ما أعيشه في الواقع، سفيرة الطفولة العالمية، عضو في منظمة أمل الدولية، وعضو في منظمة “أرسيل” .

من لقبك بـ “سيدة القلم”؟

في أول يوم فتحت حسابي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، سألت أمي مباشرة: ماذا سيكون اسم صفحتي على حسابي، فقالت لي مباشرة:” سيدة القلم”. حيث يتبادر دائما سؤال في ذهني: هل تستحقين يا “أنفال” أن تكوني “سيدة القلم”؟ ، وبالتالي فهذا الاسم يعد من أجمل الأسماء التي كلما سمعته أشعر بالفرح.

متى اكتشف قلمك الكتابة؟

بدأت الكتابة منذ نعومة أظافري، وهذا بعدما كنت أحسن التعبير الكتابي في القسم، ولقد لقيت إشادة من طرف زملائي ،وهذا من خلال قراءة تعابيري بالمدرسة، وفي نفس الوقت اكتشفت العديد من المواهب الأخرى ككتابة المسرحيات، ثم انتقلت فيما بعد إلى كتابة “الخواطر” وكل ما يبوح في أحاسيسي، فأمي هي التي كانت أول من اكتشف مواهبي وبعد ذلك أساتذتي الكرام وكنت عاشقة للتمثيل أيضا والغناء والمسرح والسينما، وبالتالي فكل هذه الأشياء تأسرني.

ما الذي أضافه لك لقب “سفيرة الطفولة العالمية” شخصيا؟

أضافت لي سفيرة الطفولة العالمية الكثير من معاني الجميلة، ورسمت لي الكثير من الأهداف وخاصة ما يتعلق بالطفل وحقوقه المسلوبة.

ما هو السبيل الأمثل لنشر للمعرفة وتعزيز حقوق الطفل عموما؟

السبيل الأمثل لنشر المعرفة وتعزيز حقوق الطفل هو قيمة الطفل في مجتمع التي تحمل أهمية كبيرة الآن ،فطفل اليوم هو رجل الغد ،لذلك علينا حماية هذه الزهرة الجميل بالعديد من الطرق ،وهذا من خلال وضع الدولة قوانين مهمة لترقية وحماية الطفولة ،منها مسح دمعة البراءة التي تنزل عينيه ،له حق في تعبير عن كل ما يبوح في عقلة من أفكار ومشاريع ،ومواهب وغيرها ،كما يجب علينا وضع عدة قوانين تحد من ظاهرة العنف الممارس ضد الطفل من ناحية الأسرة ،الشارع حتى المدرسة التي تقلل الكثير من شأن الطفل ،وهناك الكثير من الأشياء الأخرى ،فالطفل هو تلك الصفحة البيضاء التي تنقش الدنيا عليها تجاربها وهو سر السعادة في الحياة و من دون الأطفال فلا وجود للألوان ،لذلك لابد أن نقدم للطفل الحب و الابتسامة والسلام .

من هم الكتاب الذين تقرئين لهم عادة؟

الكتاب الذين أقرأ لهم هم من علموني كيفية تحقيق حلمي بواسطة الاعتماد على الإرادة القوي ة لتحقيق النجاح ، فعشقي للكاتبة الجزائرية أسماء سنجاسني بأول كتاب أثر في نفسي و جعلني أنهض وأتغلب على من أول مرحلة فشل ” بالنسبة لي ” أعلنت عليك حربا يا وجعي “وكذلك الأديبة فضيلة يوسفي، ومحمد بلقاسم الخمار من قصائد شعرية جزائرية، أما بالنسبة للأدباء العرب والعالم ، فلا يوجد لدي أي مشكل مع كتاب معينين ، بل في محتويات كتبهم التي أحبها مثل” نظرية الفستق “للكاتب فهد عامر الأحمدي من المملكة العربية السعودية الذي ساهم في تغيير الكثير من الأشياء السلبية في شخصيتي وجعلها إيجابية.

ما هي أبرز النشاطات التي تزاولينها؟

أهم نشاطاتي هي الكتابة، وإلقاء الشعر، والتقديم اليومي أمام مرآتي، مع محاولة التأثير بطريقة إيجابية ومفيدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

هل تسعين لتنشئة سوية لأطفال العالم؟

نعم أسعى جاهدة لتسوية أطفال العالم، فلا فرق بين غني وفقير ولا فرق بين جنس وآخر، فكلنا بشر وخلقنا الله عز وجل سواسية لذلك أسعى وراء هذا المصطلح “كلنا سواسية. “

هل ساهمت قنوات التواصل الاجتماعي في بلورة أفكارك؟

ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في بلورة أفكاري ومشاريعي التي تحمل الكثير من الأشياء الإيجابية، فبفضلها تعرفت على كتاب وصحافيين قدموا لي الكثير من النصائح الثمينة، ومن الإيجابيات، بالنسبة لي هو غرس الأمل في كل شخص يقرأ التحفيزات التي أضعها على صفحتي الرسمية بالفايسبوك .

كلمة عن مسقط رأسك؟

مسقط رأسي “الحراش” بالجزائر العاصمة، وأعيش في ولاية البليدة مدينة المواهب الشاب والمبدعة الذين يملكون العديد من المواهب، من تمثيل، كتابة، موسيقى.

ألا تفكرين في إصدار كتاب يعبر عنك بالدرجة الأولى؟

نعم أود أن أصدر العديد من الكتب التي تحمل أفكارا إيجابية بالدرجة الأولى، وأود أن أخصص المحتوى الذي سأنشره مستقبلا للجمهور العريض، فهذا سيتيح للصغير والكبير قراءته وفهم معانيه والاستفادة منه بشكل كبير.

فيم تتمثل رسالتك وطموحك ومشاريعك المستقبلية؟

كم يسرني أن أجيب على هذا السؤال الذي يحمل كل معاني وأهداف وطموحات” أنفال” ورسالتي عبارة عن حمامة بيضاء التي ترمز للسلام والحرية في التعبير عن كل ما يبوح في إنسان من أهداف وطموحات ومشاريع وغيرها ،هو أن عندما يملك إنسان هدف هو حلم يسعى ويكافح لتحقيقه حتى إذا كانت كل عوائق تواجهه مثلا نظرة العائلة في هدف نظرة سلبية واعتبار حلمك مضيعة للوقت، أما طموحاتي فهي عديدة وهي مواصلة دراستي وتخرجي من كلية علوم الإعلام والاتصال، لأنه هوس ،وهدف وحلم أمي وحلم طفولتي “الصحافة ” وأن أكون مقدمة برامج للأطفال وبرامج اجتماعية وثقافية.. وطموحي الثاني أن أكون كاتبة مشهورة ، وبالنسبة لمشاريعي المستقبلية أود أن تكون لدي قناة جزائرية ،وأن أفتح مراكز لتنمية مواهب الأطفال ،حتى يصلوا إلى أهدافهم ، وسأعمل لأطور لقب سفيرة طفولة العالمية في كل ما يخص الطفل .

لمن توجهين كلمتك الأخيرة؟

لكل منا هدف يسعى إلى تحقيقه ،لكل منا أمل يدوم في قلبه ليحقق النجاح ،إن سألوني يوما ماذا علمتك الحياة سأجيب بكل فخر :علمتني الحياة حب الأحلام وحب الأهداف وكيفية أن تسعى وراء تحقيق أحلامك، فالحياة جد جميلة، وأجمل ما فيها هي عندما تملك وتملك قوة، الإصرار والشغف ،و الإرادة فستنجح ، “فالحمد الله الذي أنعم علي بوالدين كريمين ساندوني كثيرا من أجل تحقيق حلمي ،والذي تعلمت منهم ثقة في الله قبل كل شيء وإن التوفيق من عند الله ، فقد علمني أبي :أنني مهما ضعفت أو فشلت ولم أحقق شيء سأضل ابنته وسيكون هو لي سند، وعلمتني أمي :أن شرف وأخلاق الفتاة قبل كل شيء ،وعلمني جدي رحمه الله :أنني سأنجح يوما ما ،وأشرف عائلتي وأكون يوما ما صحافية إن شاء الله ،لذلك سأقول في الأخير من كلماتي :سأتسلق الجبال للعلم وأمجاد و سأحي نهر النيل في سماء وسأبني قصرا مليئا بالأحلام وعنوانه “ألوان الأحلام “،يامن أعطاني حلما كهذا سأعطيك ألف تحية وتقدير وأقدم تحياتي الخالصة لعائلة “رماش” وعائلة أمي كريمة بن مساهل وخاصة “ويزة بن مساهل” أمي الثانية التي منحت لي كل تقدير وحنان وحب ،بأحلامي دعمتني معنويا في تقوية شخصيتي وحلمها أبرزته بداخلي نجاحي نجاحها وفرحتي فرحتها ،ولا أنسى أبي بمثابة خالي الذي يقول لي :واصلي …واصلي ولا تتوقفي فسأدعمك إلى مماتي وكل نجاحي وتفوقي لأبسط الأشياء دعاء جدتي الغالية فأجمل أن يكون لك سند في تحقيق أحلامك مواصلة طريقك للنجاح ،فالعائلة هي كل شيء بالنسبة لأنفال رماش ،أتمنى في الأخير أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء ، وأتمنى الخير للجزائر الحبيبة ؛ ونتمنى أن نجد أذانا صاغية لتحقيق أهدافنا وأحلامنا، ولو بفرصة بسيطة فهي بالنسبة لنا إنجاز عظيم.

حاورها: حكيم مالك