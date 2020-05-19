أسعار النفط تواصل تحسنها .. البرنت بـ 35 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط تحسنها للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على خفض الإنتاج وتحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وارتفع صباح الثلاثاء عند بداية التعاملات خام برنت 25 سنتا بما يعادل 0,7 بالمائة إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من أفريل الماضي.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 1,4 بالمائة مسجلا 32.25 دولار للبرميل.

وكان السعر قد ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس الماضي.

ويحل أجل عقد يونيو لخام غرب تكساس اليوم، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد ماي وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.

وتدعمت السوق في وقت سابق بمؤشرات على تطبيق تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من خارجها من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف (أوبك+).