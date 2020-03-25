أسعار النفط تواصل الارتفاع وتحقق مكاسب لليوم الثالث

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، لترتفع جنبا إلى جنب مع صعود أوسع نطاقا للأسواق المالية إذ من المتوقع أن تقر الولايات المتحدة حزمة مساعدة ضخمة للتخفيف من التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

وصعد الخام الأمريكي إلى المستوى المرتفع البالغ 25.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من الجلسة وبلغ 24.86 دولار للبرميل، بارتفاع 85 سنتا أو ما يعادل 3.5 بالمئة بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام برنت 65 سنتا أو ما يعادل 2.4 بالمئة إلى 27.80 دولار للبرميل بعد أن زاد في وقت سابق إلى 28.29 دولار.