أسعار النفط تعاود الإرتفاع

ارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد تراجع المخزونات الأميركية من الخام والوقود، ما زاد آمال الطلب، في حين كثرت التلميحات بشأن اتفاق وشيك بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا، أو 0.7%، إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.6%، إلى 48.43 دولار، وزاد كلا العقدين بأكثر من 2% أمس الأربعاء، حسب وكالة «رويترز».

لكن المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا حذر من استمرار المخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ما حد من مكاسب النفط، مضيفًا أن أسواق النفط كانت هادئة مع المستثمرين في وضع عطلة نهاية العام.

كما تلقت أسعار النفط دعما من أنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام صفقة تجارية ضيقة يوم الخميس ، مبتعدةً عن النهاية الفوضوية لانقسام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.