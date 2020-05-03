أسعار النفط تستقر فوق 25 دولار للبرميل والبنك الأمريكي يتوقع تحسنها

عرف اليوم الأحد خام البرنت إرتفاعا ، حيث بلغ 26.61 دولار للبرميل بعد ما شهد إنهيار كبيرا أواخر شهر أفريل الماضي.

وإرتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرا بـ 4.56 بالمائة ليبلغ 19.70 دولار للبرميل.

وتوقع البنك الأمريكي غولدمان ساكس تحسن ملحوظ في أسعار البترول في الأشهر المقبلة بحيث يصل متوسط سعر برنت إلى 35.8 دولار للبرميل.

وذلك بفعل تقلص سريع للإمدادات وتحسن الطلب في الوقت الذي تتخفف فيه إجراءات العزل العام تدريجيا.

ورفع البنك المدرج في بورصة وول ستريت توقعاته لسعر برنت في الربع الثاني من 2020 إلى 25 دولارا للبرميل من 20 دولار سابقا.

كما رفع بشكل ملحوظ توقعاته للعام بأكمله لبرنت إلى 35.8 دولار للبرميل من 35.2 دولار.

ويتوقع البنك استمرار الطلب في التسارع على مدار الأسابيع المقبلة، لكنه خفض توقعاته للطلب في الربع الرابع من 2020 وفي 2021.