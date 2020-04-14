أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الثلاثاء، بعدما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أكبر منتج للخام في العالم، بكمية قياسية في أفريل إضافة إلى تخفيضات من منتجين كبار أخرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 32.14 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 06:38 بتوقيت غرينتش، وكانت أغلقت مرتفعة 0.8% أمس.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا ما يوازي 0.7% إلى 22.56 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس منخفضا 1.5%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يعرف بأوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في ماي وجوان ما يوازي زهاء عشرة في المئة من الإمدادات العالمية قبل تفشى الفيروس.

كما ستخفض الولايات المتحدة ودول أخرى الإنتاج ليصل إجمالي التخفيضات لنحو 19.5 مليون برميل يوميا وفقا للتقديرات