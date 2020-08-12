أسعار النفط ترتفع بعد إنخفاض في المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط مجددا، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض في المخزونات الامريكية، في وقت تبقى هذه الاسعار مقيدة نتيجة لارتفاع الإصابات بالفيروس بالعالم.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن المخزونات انخفضت بمقدار 4.01 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبالتالي سيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بالقرب من 42 دولارًا للبرميل بعد أن خسرت 0.8٪ يوم الثلاثاء، الا انها يبقى الارتفاع مقيد بعد ان تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 20 مليونًا على مستوى العالم ، حيث أعلنت فلوريدا عن يوم آخر من الوفيات القياسية وعادت أكبر مدينة في نيوزيلندا إلى الإغلاق بعد تفشي جديد.