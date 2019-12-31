أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016

انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام يوم الثلاثاء ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات، حسب وكالة رويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس، إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. وأغلق عقد برنت تسليم فيفري يوم الاثنين على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فيفري شباط 19 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24 بالمئة في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي 35 بالمئة. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وتظل التوترات محتدمة في الشرق الأوسط بعد الضربات الجوية الأمريكية على كتائب حزب الله في العراق وسوريا. واستؤنفت العمليات في حقل الناصرية في العراق بعدما أوقف المحتجون الإنتاج لفترة قصيرة.