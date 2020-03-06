أسعار النفط أقل من 48 دولار

انخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، بعد أن وافقت روسيا على تخفيض أسعار النفط وفق اتفاق “أوبك +” فقط، في ظل الظروف الحالية، ولكنها لن تقوم بأي تخفيضات إضافية في الإنتاج، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء “رويترز”.

وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لخام “برنت” بنسبة 4.78 بالمائة أي إلى 47.6 دولارًا للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أفريل لخام “تكساس الوسيط” بنسبة 4.58 بالمائة أي إلى 43.8 دولارًا للبرميل، ووصل انخفاض الأسعار إلى 5.6 بالمائة كحد أقصى، بحسب ما ذكرت الوكالة.