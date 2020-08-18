أسعار السردين تنخفض إلى 200 دينار

سجلت أسعار السردين إنخفاضا محسوسا (من 200 إلى 300 دج) بالجزائر العاصمة بفضل الوفرة الكبيرة في كمية المنتوج الموسمي التي قاربت 250 طن خلال الثلاث أيام الماضية.

وصرحت مديرة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لولاية الجزائر، زروقي ربيعة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإنتاج الصيدي الموسمي للأسماك الزرقاء السطحية بالساحل العاصمي خلال ثلاثة أيام المنصرمة بلغ 249 طن منها 112 طن يوم الأحد و55 طن يوم الإثنين، وكذا 82 طن يوم الثلاثاء، وذلك إضافة إلى توفير كميات قادمة من ولايات بومرداس، تيبازة ومستغانم لتسويقها بمسمكة الجزائر نظرا لوفرة المنتوج السمكي.

وأبرزت ذات المسؤولة أن إنتاج السمك في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2020 (جانفي-جويلية) قد تجاوز 1700 طن، مشيرة إلى أن معظم الكمية المنتجة من الأسماك سجلت خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، متجاوزة 1100 طن.

ومقارنة بنفس الفترة من السنة المالضية فإن الإنتاج السمكي لهذه السنة عرف زيادة في بنحو 514 طن.

وبالمناسبة أكدت أن الارتفاع الملحوظ في الأيام الثلاث الأخيرة في إنتاج السمك السطحي، أو الأزرق، انعكس بالإيجاب على السعر الذي تراوح ما بين 200 دج و300 دج للكلغ وهو ما شهدته أغلب أسواق العاصمة ونقاط بيع المنتجات الصيدية.