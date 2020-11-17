أسطورة الكاميرون باتريك مبوما مصدوم من هدف رياض محرز

ج.ن

تسبب الهدف الخيالي الذي سجله نجم “الخضر” رياض محرز أمام زيمباوي في ذهول شديد لباتريك مبوما أسطورة الكرة الكاميرونية والأفريقية.

وكان محرز سجل هدفا ساحرا خلال مواجهة محاربي الصحراء أمام مضيفهم الزيمبابوي في رابع جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وضمان محاربي الصحراء التأهل لنهائيات البطولة.

وقدم قائد محاربي الصحراء أداء لافتا في المباراة ووضع بصمته في الهدف الثاني، حينما تلقى تمريرة ذكية من زميله سعيد بن رحمة ليفاجئ محرز مدافع زيمبابوي حينما استقبل الكرة بكعب قدمه بـ”كونترول” فني رائع، ثم أطاح بمدافع زيمبابوي والحارس وسجل هدفا رائعا “للخضر” في الدقيقة الـ38.

وأبدى مبوما خلال تحليله للمباراة على قناة “كنال + سبورت أفريقيا”، ذهوله مما فعله محرز، والذي أكد أنه وصل لحد الصدمة، حيث أوضح الهداف السابق لمنتخب الأسود غير المُروضة أنه لم يتصور أن يسجل نجم مانشستر سيتي بتلك الطريقة الرائعة، وبمثل هذا التحكم والاقتدار والروعة في التنفيذ.

وقال باتريك مبوبا: “بكل صراحة لا أجد ما أقوله بخصوص ما فعله رياض محرز.. أنا مصدوم بالفعل”، ممتدحا نجم الجزائر صاحب القدم اليسرى السحرية، ومؤكدا أن ما فعله في هراري يؤكد أنه من أفضل لاعبي القارة السمراء.

وتنتظر رياض محرز مع ناديه مانشستر سيتي أواخر نوفمبر ثلاث مباريات، الأولى عبر تنقل إلى لندن لمواجهة توتنهام، ثم يطير النادي إلى اليونان لمقابلة رفقاء هلال سوداني أولمبياكوس ضمن رابطة أبطال أوربا ثم يستقبل فريق بورنلي، وهو منعرج مهم للاعب الجزائري محرز لاسترجاع ثقة مدربه وثقته بنفسه، لأن تسجيل هدف واحد منذ بداية الموسم الكروي في إنجلترا هو أمر هيّن وضعيف للاعب بإمكانيات محرز، خاصة أنه لعب نحو 432 دقيقة في الدوري فقط.