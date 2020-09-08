أسبوع فقط لإجراء الإمتحانات الجامعية للسداسي الثاني.. وهكذا يتم التعامل مع المتغيبين

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رخصة للمؤسسات الجامعية، باستغلال أسبوع واحد فقط في كل شعبة لإجراء الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني والتي ستنطلق بعد استكمال دروس السداسي الثاني حسب كل مؤسسة.

وحسب المعلومات التي تحوز “النهار اون لاين” عنها فإن مدة تعويض الدروس تكون لمدة أسبوعين حسب كل فوج كأقصى تقدير فيما يتم بعدها مباشرة اجراء الإمتحان الخاص بالسداسي الثاني وبعدها الإمتحان الإستدراكي .

وفي هذا الصدد نوهت الوزارة بأن الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجراء الامتحان بمبرر مقنع يمكنهم تعويضه في الامتحان الاستدراكي ويتم احتساب العلامة التي تحصلوا عليها كنقطة الامتحان .

هذا ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة الى رؤساء الجامعات أمرتهم من خلالها بضرورة الإسراع في عملية تصحيح الاوراق و وتعليق النتائج كي يتعرف الطلبة على مصيرهم ومنه التحضير للدخول الجامعي المقبل .