أساتذة المتوسط بالبويرة يحتجون على الحجم الساعي

نظم صبيحة اليوم مجموعة من أساتذة الطور المتوسط وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بمدينة البويرة تنديدا منهم على ما وصفوه بالقرارات الجائرة في حقهم منذ الدخول المدرسي الحالي خاصة ما تعلق بقضية الحجم الساعي المفروض عليهم والذي اعتبروه غير معقول تماما ، وفي السياق صرحت إحدى الأستاذات” إننا نعاني من ضغط الحجم الساعي وبعد أن طالبنا بتخفيضه لمصلحة الأستاذ والتلميذ معا صدمنا بقرار الوزارة التي أضافت حصصا في كثير من المواد، وهذا امر غير منطقي وإذا ارادوا المواصلة على هذه الطريقة عليهم بتوظيف أساتذة جدد” قبل أن تضيف أخرى ” إننا نشكو أيضا من انعدام الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي في كثير من المؤسسات التربوية خاصة مع تراخي التلاميذ الذين ينقصهم الوعي رغم المجهودات المبذولة من الأطقم التربوية” هذا وناشد المحتجون الذين رفعوا لافتات تندد بوضعيتهم الجهات المعنية التدخل العاجل في هذه القضية لمصلحة التلميذ أولا والقطاع بصفة عامة .

أحسن مرزوق