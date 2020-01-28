أساتذة التعليم الابتدائي يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر وزارة التربية

جدد العشرات من أساتذة التعليم الابتدائي وقفاتهم الاحتجاجية أمام ملحق وزارة التربية بالعناصر في العاصمة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

ودعا أساتذة التعليم الابتدائي وزير التربية محمد واجعوط للتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة منذ 4 أشهر والسعي لتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية.

وأشار المحتجون الذين قدموا من كل ولايات الوطن، إلى ضرورة الالتزام بالمساواة بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في الحجم الساعي والتصنيف وكذا مراجعة المناهج التربوية، سواء بإدراج الاختصاص في التعليم الابتدائي لتحقيق الجودة في التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم أو مراجعة المقرر الدراسي.