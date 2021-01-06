أزمة مالية خانقة وتذبذب التحضيرات تنذر بمونديال “كارثي” للمنتخب الوطني لكرة اليد 

ج.ن

أكدت مصادر “الوسط”، إن المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني لكرة اليد، آلان بورت، لم يتلق أي سنتيم منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية لـ “الخضر” شهر ماي من عام 2019، ما يجعله دائنا بأجر 19 شهرا كاملة، وكان الفرنسي آلان بورت قد عين على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة اليد رسميا شهر ماي من نفس السنة لمدة عامين، ينتهي نهاية شهر جويلية 2021.

التقني الفرنسي هدد مرارا برمي المنشفة، ومن ثم الرحيل دون رجعة، غير أن رئيس الاتحاد المحلي كان في كل مرة يطمئنه بقرب حل المشكل مؤكدا له أن الأمر يتعلق بالممولين الذين وعدوه بضخ الأموال الكافية من أجل تسوية مستحقات الفرنسي، لكن لحد الساعة لم يتلقى المدرب الوطني أي سنتيم.

ويواجه الاتحاد الجزائري لكرة اليد أزمة مالية خانقة جعلته يقرر إلغاء التربص الذي كان مقررا في البحرين بداية من اليوم والى غاية 10 من الشهر الجاري، وهو ما يعد ضربة موجعة بالنسبة لزملاء بركوس، وكذا للطاقم الفني، خصوصا وأن هذا الموعد كان من المفترض أن تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب المحلي، قبل التحوّل إلى مصر يوم 12 جانفي للمشاركة في المونديال في نسخته الـ 27، علما أن أشبال المدرب آلان بورت يتواجدون ضمن المجموعة السادسة، حيث سيواجهون المنتخب المغربي يوم 14 جانفي، قبل ملاقاة منتخب أيسلندا في 16 من نفس الشهر، على أن تختتم التشكيلة الوطنية الدور الأول بمباراة منتخب البرتغال في 18 من جانفي. كما نوه ان مدربي منتخبات أقل من 21 عاما و19 عاما و17 عاما يتواجدون في نفس الوضعية.

وأرشف بورت على ثالث منتخب وطني في مشواره التدريبي، بعد منتخب تونس الذي توج معه بلقبين قاريين وكذا المنتخب الفرنسي للسيدات، علما أن بورت كان قد ترك بصمته على الساحة الآسيوية أيضا، من خلال تتويجه ببطولة آسيا للأندية البطلة مع نادي الدحيل القطري.

ومعلوم أن المنتخب الوطني يحضر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها مصر من 14 إلى 31 جانفي من العام المقبل 2021، فضلا عن الدورة لأولمبياد طوكيو التي تنتظر المنتخب الوطني في مدينة برلين بألمانيا من 12 إلى 14 مارس من نفس السنة، حيث سيشارك أشبال التقني الفرنسي في المحطة التأهيلية الأخيرة للأولمبياد إلى جانب منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني وفي آخر مشاركة له في البطولة العالمية في قطر العام 2015 كان قد احتل الصف 24 والأخير في نهاية المنافسة، وذلك عقب خسارته في كل المباريات 7 التي لعبها، سواء في مجموعته أمام كل من منتخبات مصر، أيسلندا، السويد، التشيك، فرنسا، أو حتى في كأس الرئيس أمام السعودية والشيلي.