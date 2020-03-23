أزمة كمامات بالصيدلية المركزية للغرب بوهران

كشفت مصادر طبية من الصيدلية المركزية للغرب الكائن مقرها بحي قمبيطة بوهران عن أزمة كبيرة في التزود بالكمامات المضادة للفيروس لدى مصلحها بفعل تأخر الصيدلية المركزية في تزويدها بالكمامات والمعقمات التي تعد من ضروريات المستشفيات حاليا خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بوباء كرونا وتوسع دائرة المشتبه بهم ما يستوجب على السلطات العليا وفي مقدمتها وزارة الصحة التدخل العاجل لمعالجة المشكل الذي أصبح خطيرا في هذه الوضعية الحرجة.

هذا وكشف إطار مسؤول من الصيدلية المركزية أنهم أصبحوا عاجزين عن تلبية طلبات مديريات الصحة والمستشفيات بالجهة الغربية التي قدمت طلبياتها منذ أكثر من أسبوع دون إن نتمكن من تلبية حاجياتهم بالرغم من طمأنة رئيس الجمهورية للمواطنين من خلال خطابه للأمة ما جعل إطارات الصيدلية المركزية للغرب في حرج خاصة وأنها تدعم مؤسسات الصحة ب13 ولاية غربية وهي ألان تنتظر الدعم بهذه الكمامات.

محمد بن ترار