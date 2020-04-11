أزمة في الولايات المتحدة بسبب نشر صور جثث المسلمين والعرب المتوفين بفيروس كورونا

كشف الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي محمد العالم، عن أزمة في الولايات المتحدة بسبب نشر صور وفيديوهات تظهر جثث بعض المتوفين جراء فيروس كورونا من المسلمين والعرب.

ورفض مجلس الأئمة المسلمين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر بيانا جرم فيه بث هذه الصور والفيديوهات بدون أغراض واضحة أو استئذان لأهل المتوفى، مؤكدا على أن لجثمان الميت حرمة في الدين الإسلامي لا يمكن تجاوزها.

وأكد الصحفي المصري أن الفيديوهات المنتشرة مؤخرا لتكدس الجثث جاءت ردا علي بعض الفيديوهات التي صورها بعض الشباب الأمريكيين والعرب بنيويورك وأكدوا فيها فراغ المستشفيات من المصابين بكورونا أو الموتى وحاولوا الترويج للرواية الرسمية عن أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس.

وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت أكثر من حالة وفاة بين الجالية الإسلامية والعربية جراء كورونا كما تم خروج عدة حالات من مستشفيات العزل بعد إتمام شفائها.

ناصر حاتم

المصدر: RT