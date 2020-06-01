أزمة عطش حادة تضرب عدة بلديات

تشهد العديد من بلديات ولاية المسيلة، هذه الأيام أزمة خانقة في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، نظرا للتذبذب المتواصل لعملية التوزيع تصل مدة الانقطاع الي أسبوعين، بسبب إعطاب في الشبكة المياه الشروب أدت إلى حرمان العديد من بلديات الولاية،من مياه الشرب، حيث تشهد أغلب أحياء بلديات الولاية، أزمة خانقة دفعت بالمواطنين إلى الاحتجاج، فرغم الأرقام الخيالية التي خصصتها الوزارة لقطاع الموارد المائية، إلا أن الواقع المعاش يكشف واقعا آخر، ورغم هذه المعاناة والتذبذب الحاصل،ورغم أن مصالح الولاية قامت في السنوات الأخيرة بعدة مشاريع لتحسين الخدمات إلى أن المشكل لايزال قائما دون إيجاد أي حل يذكر.





عبدالباسط بديار

