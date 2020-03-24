أزمة خبز وحليب ومؤونة ونقل بغرب البلاد

عاشت ولايات الجهة الغربية أزمات كبرى في المواد الغذائية وخاصة الخبز والحليب والخضر والفواكه بعد إقدام المئات من التجار على غلق محلاتهم تنفيذا لتعليمات الولاة الذين أصدروا تعليماتهم بغلق بعض المحلات وتعليق بعض النشاطات، من دون المخابز و، محلات المواد الغذائية، الخضر والفواكه و اللحوم تحت طائلة الردع والعقوبات وهو ما فهمه التجار بطريقة خاطئة وتسببوا في أزمة غذاء الأمر الذي شجع المضاربة.

ففي وهران تم إخلاء سوق المدينة الجديدة وعاشت العديد من المحلات سكونا وعاشت المدينة أزمة حقيقية في التموين بالمواد الغذائية خاصة في الحليب والخبز، نفس الوضع شهدته مدينة تلمسان التي عرفت أزمة حليب منذ الصباح الباكر ، في حين تم إغلاق سوق سيدي حامد الشهير بولاية تلمسان في حين عرف سوق الجملة نشاطا كما تم تسجيل مشادات أمام شاحنة الحليب صباحا ما أرغم على تدخل مصالح الأمن ، أما في المنطقة الجنوبية فقامت مؤسسة المروج على توزيع الحليب مجانا ، وبمعسكر شهدت المدينة نذرة في السميد والفرينة والخبز والحليب وشلت الحركة وأغلقت المحلات أبوابها ، في حين عرفت مدينة سيدي بلعباس هي الأخرى أزمة خبر وسميد الذي اختفى من المحلات وارتفع سعره إلى 900دج للكيس دو 25 كلغ ، نفس الأوضاع شهدتها ولاية النعامة حيث اختف السميد من المحلات بعدما تم تحويله من البدو الرحل نحو خيامهم كمؤونة خوفا من الجوع ، بتيارت شهدت مناطق الرحوية ، فرندة ، عين الدهب والسوقر ازمة حليب وخبز في حين شهدت الولاية أزمة سميد ما جعل المضاربين يدخلون على الخط ويرفعون سعر القنطار من الفرينة الى حدود 4000دج ، أما غليزان فكانت المناطق النائية على غرار عمي موسى ، دار بن عبد الله ، يلل، مازونة، جديوية وادي رهيو ، وريزان أكثر المناطق تضررا من أزمة الحليب والخبز ، ونفس الأوضاع شهدتها أرياف شلف ومداشرها خاصة عين مران ، الزبوجة ، الزبابجة ، أولاد فارس والشطية ،في حين شهدت المنطقة الشرقية لولاية مستغانم أزمة حقيقية في السميد ، الفرينة ومعها الخبز والحليب خاصة بكل من عشعاشة ، أولاد مع الله وسيدي علي وفي حين عرفت عين تموشنت استقرارا نوعا ما عد نقص في الحليب ، من جانب آخر شهد كل الولايات الغربية ازمة نقل بفعل توقف سيارات الأجرة والحافلات ما جعل الكلوندستان يستغل الفرصة ويفرض منطقه على السكان.

محمد بن ترار