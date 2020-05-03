أزمة حليب وسميد خانقة بولايات الغرب

تعيش ولايات الغرب الجزائري أزمات حقيقية في مجال مادتي الحليب والسميد التي تعد مادتين أساسيتين لذوي الدخل المحدود خاصة في ظل انتشار وباء الكورونا التي فرضت على ذوي الدخل من أصحاب الأعمال الحرة المكوث في البيت ، ما اثر سلبا على مداخيلهم.

ففي ولاية وهران يستفيق السكان على طوابير طويلة أمام الموزعين أملا في الحصول على كيس حليب غير مبالين بالإجراءات الوقائية ونفس الأوضاع تشهدها المحلات والمطاحن بحثا عن كيس السميد الذي اختفى عن الوجود منذ بداية رمضان ، ونفس الأوضاع التي تعيشها ولاية معسكر التي شهدت أزمة خانقة في توزيع الحليب والسميد فعادت الطوابير إلى الشوارع ، وهي المشكلة التي تشهدها كل من تيارت وغليزان وتلمسان وسعيدة ومستغانم وحتى شلف ، حيث تحول الحليب والسميد إلى حديث الخاص والعام وأصبح المواطن في صراع يومي مع كيس الحليب والدقيق الذين ضاعف من معاناته مع وباء الكورونا في حين شهدت ولايتي سيدي بلعباس وعين تموشنت استقرار نوعيا في توزيع هذه المواد ، هذا وقد استغل التجار المضاربون الفرصة في رفع كيس الحليب المدعم إلى 35 دج للكيس وحليب البقرة إلى 65 دج ما خلق تجاوزات كبرى تستلزم تدخل السلطات الرقابية لردع هذه التصرفات .

من جهتهم أجمع ممثلوا اتحاد التجار على مستوى الولايات على أن الوضعية تتحكم فيها قانون العرض والطلب وخلال شهر رمضان يرتفع الطلب على الحليب والسميد نتيجة الاستهلاك الواسع ، وهذه السنة تزامنت مع غلق العديد من الملبنات بالغرب خاصة بمعسكر ، غليزان ، وهران ما أثر على الكمية الموزعة بالإضافة إلى غلق 35 مطحنة التي كانت تزود السوق بالدقيق ، الأمر الذي يستوجب على السلطات بإعادة فتح هذه المؤسسات تحت دفتر شروط وتضيق الرقابة عليها لضمان الإنتاج من جهة والحفاظ على مناصب الشغل من جهة أخرى.

محمد بن ترار