أزمة السيولة تهدد الدخول الاجتماعي

* عبد الرحمان هادف: لابد من إعادة النظر في عملية توزيع النقود

* هارون عمر: إشكال هيكلي فيما يخص تسيير السيولة

اعتبر خبراء اقتصاديون في تصريح خصوا به جريدة “الوسط ” بأن أزمة السيولة عبر كل مكاتب البريد و الوكالات البنكية في ولايات الوطن، بأنها أزمة هيكلية تتعلق بالواقع الاقتصادي داعين إلى ضرورة إعادة النظر في الأطر المنظمة في عملية توزيع النقود في مراكز البريد و البنوك ، مع ضرورة تبني سياسة جديدة للتسيير للسياسة النقدية في الجزائر ، .

أثار استمرار انعدام السيولة عبر كل مكاتب البريد و الوكالات البنكية في عدد من ولايات الوطن غضب المواطنين و استيائهم، دون أن تجد لها مصالح البريد حلا أو البنوك المحلية التي تشتكي عدم تموينها بالسيولة من البنك المركزي رغم الطلبات المتعددة و الكثيرة وتسببت الأزمة في اندلاع عدة احتجاجات عبر مختلف ولايات الوطن .

عبد الرحمان هادف

إعادة النظر في الأطر المنظمة لتوزيع النقود

اعترف الخبير في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف هناك إشكال هيكلي فيما يخص تسيير السيولة والسياسة النقدية في الجزائر، وهذا راجع إلى الركود الاقتصادي الذي عاشته البلاد منذ بداية جائحة كورونا.

أكد عبد الرحمان هادف في تصريح خص به جريدة “الوسط” على ضرورة إعادة النظر في الأطر المنظمة في عملية توزيع النقود في مراكز البريد والمراكز البنكية من خلال وضع سياسة نقدية للمرحلة التي نعيشها، و الأهداف المسطرة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني في ظروف حسنة

وشدد عبد الرحمان هادف بأن هناك إلزامية لتبني سياسة جديدة لتسيير السياسة النقدية في الجزائر، وأن يكون تنظيم جددي للتسيير لهذه العمليات من خلال استحداث نظام جديد لعمليات توصيل السيولة وجعلها موجودة في مراكز البريد و البنوك.

و أشار الخبير الاقتصادي بأن هناك إشكال فيما يخص اللوجيستك في نقل و إيصال السيولة، مبرزا بأن هذا يتطلب من الفاعلين المسؤولين قطاع المالية و البريد العمل نظام جددي يمكن المواطنين استرجاع أموالهم ،واستخراجها بطريقة أريحية أكثر.

عمر هارون

إشكال هيكلي فيما يخص تسيير السيولة

لفت الخبير الاقتصادي هارون عمر بأن أزمة السيولة في هذه المرحلة قد تكون أزمة هيكلية تتعلق بالواقع الاقتصادي الذي نعيشه في ظل تباطؤ اقتصادي كبير يعيشه الاقتصاد الوطني، معتبرا بأن ذلك أدى بالحكومة لتأجيل دفع الضرائب والضمان الاجتماعي بالإضافة لتراجع إيداع أموال التجار والمؤسسات في المؤسسات المالية، مع حاجة المواطنين لمدخراتهم الموجودة في النظام المصرفي، بسبب تراجع مداخيل عديد العائلات خلال مرحلة الكوفيد.

و قال المتحدث :” أما على الأمد القصير فلا مفر من رفع بنك الجزائر للأموال الموجهة لبريد الجزائر والبنوك من أجل سد العجز في المرحلة القادمة وإعادة الثقة، وهناك عديد الآليات لذلك .“.

إيمان لواس