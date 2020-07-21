أزمة السيولة تمتد الى البنوك ومواطنون ساخطون محرومون من اجورهم لاكثر من اسبوع

توسعت دائرة الازمة الخاصة بتوفر السيولة المالية في جميع مراكز البريد وامتدت الى غاية البنوك بفروعها وسط سخط المواطنين الذين بعضهم قضى ليالي بيضاء أمام مراكز البريد والبنوك في انتظار الاموال التي لم تصل لبعض المراكز بالمناطق النائية لاكثر من اسبوع .

هذا وقد ضاعف صب اجور المتقاعدين من معاناة المواطنين في ظل الحرارة الكبيرة وجائحة الكرونا ، حيث اشار الكثير ممن وجدناهم في الطوابير انهم يفضلون الموت بالكرونا على ان يموت ذويهم بالجوع ، هذا وقد انتقلت نهار امس الطوابير الى البنوك بفعل كثرة التحوبلات ومعها ازمة السيولة ، خاصة في مركز البريد الواقعة في القرى والبلديات النائية التي لم تزرها ااذموال لاكثر من 10ايام ، هذا وتزامن صب اجور عمال التربية والمردودية وعمال البلديات والمتقاعدين من معاناة عمال البريد خاصة في ظل تصريح الوزير بانه لامشكل في السيولة المالية في مراكز البريد فيما يكشف الواقع عكس ذلك وتسببت هذه التصريحات في صراعات كبيرة مع قابضي البريد في العديد من المناطق كما تم تسجيل حالة وفاة بتلمسان الاسبوع الماضي و18 تدخل للحماية المدنية بالولايات الغربية لنقل شيوخ سقطو في الطابور جوعا وعطشا وهم ينتظرون اجورهم التي اهينوا من اجلها .

محمد بن ترار