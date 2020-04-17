أزمة أمومة في زمن كورونا !

بقلم: فاطمة الزهراء شنتوف

لا توجد كلمات كافية تعبر عن الأم وعن تلك التضحيات التي تقدمها لكل عائلتها في كل مراحل حياتهم فهي الصديق والسند والطبيب والأب أحيانا فهي من تحت أقدامها الجنة ومن تقاس بتقدمها المجتمعات والشعوب.

ألقت أزمة كورونا ظلالها على الكبير والصغير وكان للأم النصيب الاكبر من ذلك فأضحت تحمل على عاتقها مسؤولية مضاعفة، أمومة مضاعفة، مشاعر مختلطة بين الحب والخوف والقوة والضعف الحزم واللين، متضادات مجتمعة جاءت لتعطي لنا ذلك النور الذي بضيء حياتنا في هاته الأيام العصيبة .

كانت الأم ولاتزال البطل الخارق في كل الأزمان، ولكن سنة 2020 كان لها طعم مختلف عما سبق هو عام بطعم الحرب، لا تعرف متى يكون الهجوم ولا متى تحين ساعة الصفر، ورغم كل الجهود المبذولة على جميع المستويات وحالة الاستنفار القصور التي تعرفها الكرة الأرضية تقريبا، يأتي ذلك الحنان المشكل في إنسان ليس سوى مخلوق رقيق يضع سلامة الجميع فوق سلامته محاولة خلق جو أسري بعيد عما يحمله الخارج من مآسي وأوبئة.

الجميع مسؤول والجميع مساهمون في حالة الحد والحماية من هذا الوباء الذي بات منتشرا أحيانا ومنحسرا أحيانا أخرى ولكن ماتقوم به جنود الخفاء داخل أسوار البيوت ترفع له القبعة ويستحق كل تقدير وإجلال .

كما لا يمكن أن ننكر دور الأب الذي مافتإ يعيش ليعيش ابناؤه وعائلته ولكني اليوم سأشكر أمي وكل أمهات العالم اللواتي هن أمهات الابناء وسند الأزواج ومصابيح بيت أساسه هي وعواميده وحيطانه هو.

حفظ الله جميع الأمهات ورحم الله كل من الحتقن بالرفيق الأعلى ورفع الله عنا هذا البلاء وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ودمتم سالمين.