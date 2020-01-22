أرودغان بالجزائر الأحد القادم

حلحلة أزمة ليبيا ودفع التعاون الثنائي

يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوا بالجزائر يومي الحد والاثنين المقبل مرفوقا بوفد وزاري هام في الدبلوماسية قطاعات التجارة والاقتصاد والتطوير العسكري، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومدراء كبرى الشركات التركية بهدف تعزيز الجهود لحل أزمة ليبيا وكذا تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وسيعول على هذه الزيارة الأولى من نوعها للرئيس التركي منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط حيث كان مقررا أن يزور الرئيس التركي الجزائر في 26 ديسمبر الماضي عقب زيارته إلى تونس، لكن الرئاسة الجزائرية لم تكن جاهزة لاستقباله، إذ كان الرئيس عبد المجيد تبون قد تسلم مقاليد الحكم قبل ذلك بأسبوع فقط ولم تكن الحكومة الجديدة قد تشكلت بعد , وتأتي زيارة الرئيس التركي استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد المجيد تبون خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، والذي أعلن حينها أنه تم قبول الدعوة.

وساهم تحرك الدبلوماسية الجزائرية حول الأزمة الليبية على إعادة التوازن إلى المعادلة السياسية في ليبيا، ودفع حفتر إلى قبول وقف إطلاق النار ووقف هجومه على العاصمة طرابلس بتركيا إلى رفع اهتمامها بالجزائر التي عادت بقوة إلى الساحة الدولية من بوابة مؤتمر برلين الذي تطرق إلى أزمة ليبيا بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونجاحه في إقناع زعماء العالم بمقاربة الجزائر القائمة على الحوار بين جميع أطراف النزاع الليبي ورفض التدخل الأجنبي العسكري في شؤون ليبيا ولذلك ستكون أزمة ليبيا من بين الملفات المطروحة للنقاش بين الرئيس تبون وضيفه التركي خاصة بعد ترحيب المجتمع الدولي بمبادرة الجزائر لاحتضان الحوار الوطني الليبي.

العلاقات الاقتصادية هي الأخرى تحظى بنصيب وافر من برنامج زيارة الرئيس أردوغان الى الجزائر وفي هذا السياق سيبحث وزراء القطاعات الاقتصادية بالجزائر مع نظرائهم الأتراك فرص الاستثمار الجديدة التي تضمنها البرنامج الاقتصادي الطموح الذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية في 54 التزاما خاصة ماتعلق بالتركيز على المؤسسات الصغيرة الناشئة وهو المجال التي تتوفر فيها تركيا على خبرة كبيرة

باية ع