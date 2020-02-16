أرقام صادمة حول التلاعب بـالحليب المدعم

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، عن اكتشاف ملبنة تقوم بأعمال غير قانونية تلاعبت بأكثر من مليون كيس حليب مدعم منذ 2019 على مستوى الجزائر العاصمة.

وكتب رزيق في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “اقدم شكر خاص لمدير التجارة لولاية الجزائر واعوانه على الصيد الثمين لرقابته وهذا باكتشاف ملبنة بالعاصمة تقوم بأعمال غير قانونية و التلاعب بحوالي أكثر من مليون كيس حليب مدعم منذ 2019،هذه هدية للذين كانوا يستهزئون بنا”.

وأضاف وزير التجارة: “وغدا ان شاء الله نخبركم بملبنتين واحدة بالوسط و أخرى بالغرب واحدة خاصة والثانية عمومية تتلاعب بحليب الزواولة”.

وأفاد كمال رزيق في ذات السياق بأنه “لن نرحم أي ملبنة الان سواء كانت عمومية او خاصة لأننا كنا متسامحين منذ أكثر من 3 أسابيع معهم واعتقدوا انه ضعف منا الان الغرامات و الحجز والعدالة ويمكن الغلق المؤقت لها”، مؤكدا بأن “القطار لن يتوقف حتى تطهير القطاع نهائيا”.

وكان رزيق قد توعّد الفاسدين والمفسدين في قطاع التجارة عامة والحليب المدعّم خاصة بعد وصفه قضية تطهير القطاع ب”التمنجيل” حين قال في وقت سابق إن “المنجل بدأ بالعمل” ولن يتوقف، في إشارة إلى البداية الفعلية لمحاربة الفساد في القطاع.