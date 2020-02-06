أرزقي براقي برنامج الحكومة، يهدف إلى إعطاء المواطنين الكمية اللازمة من المياه.

شدد وزير الموارد المائية أرزقي براقي، اليوم، بأن إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب المدعم غير وارد في الوقت الراهن، في حين أكد أن مصالحه ستبحث كيفية تحسين الخدمات وضمان الماء للمواطن.

واعتبر الوزير، أن التحدث عن نقض المياه سابق لأوانه قائلا: “لن نتكلم عن نقص المياه حتى شهر أفريل، وإن لم تسقط الأمطار، سنضمن المياه الشروب للبيوت، خاصة وأننا تمتلك محطات تصفية مياه”.

ومن جهة أخرى، قال الوزير، أن نسبة إمتلاء السدود تفوق الـ60 بالمئة، وهو ما سيسمح بتزويد الفلاحين بالمياه، خاصة وأنهم يستعملون المياه الجوفية.

وأشار الوزير، إلى أن 50 بالمائة فقط من الفلاحين، يستعملون تقنيات اقتصاد المياه في الري، وهناك عمل وزاري مشترك لتدعيم الفلاحين المتبقين ليستخدموها.

وأورد ارزقي براقي، أن أثار التغيرات المناخية سنحس بها بشدة خلال السنوات القادمة.