أردوغان يصر على مشاركة الجزائر في مؤتمر برلين

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إصرار بلاده على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأناضول إن “تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا”.

كما أعلن أردوغان عن تقديم تركيا جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضد الجنرال خليفة حفتر المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة، على حد قوله.

وأضاف يقول: “هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، على العكس من ذلك منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا”.

وبخصوص إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، قال أردوغان إنه “من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 – 9 جانفي لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية”.

وعن لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، قال أردوغان: “ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها، وتوصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها”.