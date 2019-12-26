أردوغان يتفق مع تونس على دعم حكومة طرابلس بليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا.

وقال أردوغان أن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة فائز السراج ذلك، حسب موقع سكاي نيوز العربية.

وأضاف الرئيس التركي، بعد يوم من زيارته لتونس، أنه سيعرض عل البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا.

وإلتقى أمس أردوغان الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة مفاجئة لتونس.

وقال الرئيس التركي، أنه ناقش مع الرئيس التونسي خطوات وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى الحوار السياسي.