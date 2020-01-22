أردوغان في زيارة رسمية للجزائر ابتداءا من الأحد

يشرع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة عمل للجزائر بداية من الأحد المقبل، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكشفت وسائل إعلام تركية أن أردوغان اختار الجزائر لتكون النقطة الأولى في زيارة تقوده لدول افريقية منها وغامبيا والسنغال يبحث خلالها العلاقات الثنائية، والاقتصادية وسبل تطويرها.

وسيكون الملف الليبي على طاولة المباحثات بين الرئيس تبون وضيفه التركي استكمالا للمساعي التي تبذلها الجزائر والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب الدائرة في ليبيا آخرها اللقاء الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد وقد التقى على هامشه الرئيس تبون مع أردوغان الذي تسعى بلاده لإرسال قوات عسكرية لطرابلس.