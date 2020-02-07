أربعة رهانات عاجلة للمدير العام الجديد لسوناطراك

* المسؤول الجديد هو مهندس إعادة بعث وتطوير الصناعات البتروكيماوية

قرر رئيس الجمهورية وضع الثقة في توفيق حكار رئيساً مديرا عاما لمجمع سوناطراك وهو ابن المؤسسة الوطنية سوناطراك تكوينًا ومسار مهنيًّا، و كان يشغل منصب نائب الرئيس المدير العام مكلفاً بالأعمال والتطوير، و قاد منظور التجديد والتطوير الداخلي للمؤسسة من خلال “نموذج الأعمال التجارية الجديد”، كما أشرف على هندسة مخطط إعادة بعث وتطوير الصناعات البتروكيماوية (البولي بروبيلان بأرزيو وهران، وبمنطقة جيهان التركية في إطار الشراكة، والغازات الصناعية الهامة) ، كما أنه قاد بنجاح فوج العمل الذي جرى تكليفه بإعداد مشروع قانون المحروقات الجديد ..

ويقول عنه الدكتور بوزيان مهماه ” أستطيع القول بكل ثقة ومسؤولية وتجرد من الذاتية بأن توفيق حكار هو مفخرة المدرسة الجزائرية في كل أطوارها، مهما قيل عن هذه المدرسة، وإن وُصِفَ بـ “إطار من داخل العلبة” فيمكنني القول أنه عنصر مفكر ونشط وفعال ومثابر داخل هذه العلبة كمؤسسة وطنية تُغذي كامل اقتصاد البلد، بل هو “شخص نذر حياته كلها في خدمة سوناطراك، ملتزم لها ومكرٌس لحياته كلها من أجلها” بشهادة من عرفه في حياته المهنية ..

و خلال تراسه لمراسم التنصيب, هنأ وزير الطاقة, محمد عرقاب الرئيس المدير العام الجديد على اعتلائه هذا المنصب مشيدا بكفاءته التي يشهد لها مساره المهني الثري في مجال المحروقات وعلى مستوى مجمع سوناطراك رغم أن عمره لا يتجاوز 49 عاما.

كما رحب الوزير بتنصيب شاب على رأس مجمع سوناطراك, مؤكدا أن اختيار رئيس الجمهورية حكار كرئيس مدير عام لسوناطراك هي بمثابة رسالة للشباب الجزائريين و إعطائهم الأمل من خلال التركيز على معيار الخبرة و الكفاءة .

و في رده عن سؤال للصحافة حول طرح البعض “لمسالة عدم الاستقرار على مستوى إدارة سوناطراك من خلال تغيير الرؤساء المدراء العامون في فترات وجيزة”, قال عرقاب انه “في مسار الشركات تحدث مثل هذه التغييرات لإضفاء الجديد في طريقة التسيير تبعا للإستراتيجية المحددة “.

وأضاف في هذا الشأن أن إستراتيجية سوناطراك ترتكز على زيادة استغلال المحروقات بهدف زيادة الإنتاج إلى جانب الاشتغال أكثر في مجال تحويل المحروقات للرفع من الإنتاج الوطني و خلق فرص عمل كثيرة.

في ذات السياق, أوضح عرقاب أن مجمع سوناطراك له مهمتين كبيرتين تتمثل في تثمين المحروقات و خلق فرص عمل جديدة و إنشاء شركات صغيرة لكي تدعم الاقتصاد الوطني و كذلك المشاركة الفعالة في الانتقال الطاقوي.

و بالنسبة لثقة الشركاء الأجانب خاصة مع تغيير الرئيس المدير العام لسوناطراك, قال الوزير ان “الثقة موجودة من منطلق أنه لم يحدث تغيير كبير” باعتبار أن حكار كان يشغل منصب نائب رئيس مسؤول عن تطوير الأعمال والتسويق بالشركة الوطنية سوناطراك و كان دائما في الواجهة في التعامل مع الشركاء الأجانب.

عرض الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك توفيق حكار بالجزائر العاصمة الخطوط العريضة لخطة عمل المجمع مبرزا التزام سوناطراك بدورها الاقتصادي القيادي بهدف خلق القيمة المضافة و تنويع الاقتصاد الوطني.

و قال حكار في كلمة له بمناسبة تنصيبه على رأس مجمع سوناطراك أن” المهمة الأساسية لسوناطراك هو توفير احتياجات السوق الوطنية والمساهمة في التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد و لهذا تعد مسؤولية سوناطراك كبيرة و حساسة تستوجب التجديد المستمر لقوتنا لصالح المجموعة الوطنية سواء من خلال تجديد المورد البشري و تأهيليه و تثمينه و العناية المستمرة به أو فيما يتعلق بتجديد احتياطاتنا من المحروقات التي تعرف تراجعا من سنة لأخرى .

و حسب ذات المسؤول فإن الرهان الأول يتمثل في العنصر البشري من خلال العمل على تثمينه و تعزيز العلاقات و سلاسة الاتصال داخل المجمع إلى جانب تثمين المواهب و ترقية منظومة التكوين و تطويرها.

أما الرهان الثاني الذي حدده حكار فيتمثل في الارتقاء بسوناطراك إلى الامتياز محليا و الريادة عالميا و أن تصبح سوناطراك “مرجعا دوليا في مجال المحروقات و الالتزام بترقية الدور الاقتصادي القيادي لسوناطراك من خلال المساهمة بمواردها و مواهبها في خلق القيمة المضافة و بناء اقتصاد متنوع بدء من ترقية انشطة المجمع و تعزيز سلاسله الصناعية من المنبع الى المصب و تثمين موارده بنشر و تطوير الصناعات البتروكيماوية و التحويلية”.

و بالنسبة للرهان الثالث فانه يتعلق بالعمل على التوسع في نطاقات البحث و الاستكشاف و مضاعفة عملياتها في كل فضائنا الجغرافي الوطني بما يشتمل عليه من مكامن طاقوية تحت اليابسة أو أماكن بحرية واعدة “و هذا ما سيمكن, يضيف ذات المسؤول , من “إعادة تقييم و مراجعة احتياطاتنا المؤكدة و الرفع منها و الوصول إلى مضاعفتها” ،و لدى تطرقة لقانون المحروقات الجديد, اعتبر حكار أن هذا الإطار التشريعي منسجما و متكاملا بحيث يتوخى الجاذبية المطلوبة و خلق القيمة المضافة, مضيفا انه “حان الوقت لتثمين فضائنا المنجمي الوطني وسنعمل بكل التزام تحت رقابة و مرافقة سلطة الدولة و المتمثلة في المؤسسات و الهيئات التي عزز موقعها القانون الجديد.”

ويتمثل الرهان الرابع في الوفاء بالتزامات سوناطراك تجاه السوق الوطنية لتلبية حاجاتها المتزايدة “دون اغفال الالتزامات مع الزبائن الأجانب لتموينهم وفق العقود المبرمة بما سيمكننا من الحفاظ عل أسواقنا التقليدية دوليا خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي و الولوج إلى أسواق جديدة”.

و أوضح بهذا الخصوص أن هذا الرهان يستوجب “جهدا كبيرا و ينبغي ان يكون مدعوما بعمل متواصل و دقيق لخفض تكاليف الانتاج و الاستغلال و اعداد مخططات التطوير ذات جودة بما يقلل من تكليف الانجاز و آجاله”.

وحسبه, ستحرص سوناطراك بفعالية و حزم في مسعى توفير منتجات و مواد مستخلصة من الخام ذات قيمة مضافة و عالية تسمح بالحد من استيراد هذه المواد بما سيوفر للبلد موارد هامة من العملة الصعبة و خلق نسيج صناعي وطني متطور .

و تقلد حكار الذي يبلغ من العمر 49 سنة عدة مناصب هامة في القطاع البترولي آخرها نائب رئيس مدير عام مجمع سوناطراك مسؤولا على تطوير الأعمال و التسويق.

كما عمل خلال مساره المهني في عدة مجالات أكسبته الخبرة و دراية فنية عالية خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات لانجاز مشاريع صناعية في مجال البيتروكيماويات لتثمين الموارد الوطنية من المحروقات و ترقية المجال المنجمي الوطني إلى جانب مساهمته في وضع المخطط الاستراتيجي لسوناطراك و في إعداد الدراسات التقنية للمشاريع الاستثمارية لسوناطراك و التفاوض على العقود و إدارة المنازعات وكانت له مساهمة فعالة في تقديم و شرح قانون المحروقات الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه نوفمبر الفارط.

يذكر أن حكار متحصل على شهادة ماستر في اقتصاد الطاقة و البيئة من المدرسة العليا انريكو ماتي بإيطاليا و خريج المعهد الوطني للمحروقات و الكيمياء ببومرداس و متحصل على شهادة مهندس دولة تخصص الاقتصاد البترولي.