أرباح خيالية لصور ينشرها رونالدو تفوق راتبه السنوي

كشف موقع tuttojuve عن إحصائية بخصوص ما يحققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أرباح لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي تفوق راتبه السنوي مع ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

ونشر “الدون” أكثر من 50 صورة من بداية الموسم مع فريق “السيدة العجوز”، بموجب 70 إلى 80 مشاركة على مدار السنة والتي تصل إلى أكثر من 214 مليون متابع ما يشكل قوة دعائية كبيرة للاعب النجم.

ويصل عائد كل صورة ينشرها رونالدو على “إنستغرام” من 800 إلى 900 ألف يورو، مما يعني وصوله لما يقارب 56 مليون يورو كأرباح من صوره من موقع التواصل “إنستغرام” سنويا.