أرافع لسن قانون أساسي لسلك الولاة

تبون أول من نادى بالتغيير وحواره مع الحراك بداية الحل

إعادة النظر في نصوص تسيير الجماعات المحلية ضرورة قصوى

ثمن الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك خطوة عبد المجيد تبون نحو التغيير وإحداث قطيعة مع النظام السابق، على غرار فتح ورشة تعديل الدستور من خلال تشكيل لجنة خبراء، معتبرا بّأن تبون تجاوب مع مطالب الحراك الشعبي وأدرج شخصيات شاركت فيه في التعديل الحكومي.

شدد الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك أمس خلال حلوله ضيفا على فروم جريدة “الوسط” على ضرورة إعادة النظر في النصوص التي تتحكم في تسيير الجماعات المحلية، معبرا عن أمله في أن يدرج هذا في خارطة طريق التغيير الذي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد بشير فريك بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول من نادى بالتغيير وتعهد بإحداث قطيعة مع النظام السابق وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا بأن تبون من خلال خطوته بتعديل الدستور والفصل بين السلطات يريد إحداث تغيير وقطعية مع كل الممارسات في النظام السابق .

اعتبر بشير فريك بأن الحركة الأخيرة التي عرفها سلك الولاة حركة عادية جاءت في ظرف استثنائي كان لابد منه، معتبرا بان هذا التغيير كان على مستوى الأشخاص فقط، أين توقع تغيير على مستوى المناهج لكن بعد الانتهاء من إعادة النظر في النصوص القانونية.

وفي سياق متصل، تسائل المتحدث عن على أي أساس يتم تنحية و تعيين الولاة، منتقدا هذه التغييرات الدورية، قائلا ” هذا ليس معقول و لا يخدم الدولة، الوالي هو حجر الزاوية في الحملة التنموية، صحيح أعترف أن هناك ولاة لهم علاقة بالفساد لكن على أي أساس تتم هذه الحركة الدورية، أتمنى أن لا تكون هذه الحركة اعتباطية على أساس الولاءات و تصفية الحسابات ، لذلك لابد من قانون أساسي في سلك الولاة “.

وطالب المتحدث بإعادة النظر في صلاحيات الوالي، مشددا على ضرورة إبعاد الوالي عن التصرفات الريعية، وكل ما تعلق بمنح الامتيازات والاستفادات سواء تعلق الأمر بتوزيع السكنات و الأراضي و الاستثمارات و منح الاعتمادات، وفي سياق متصل أعاب المتحدث على طريقة منح الاستمارات، قائلا ” هل من المعقول أن الاستثمار الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية أن يوضع في يد شخص الوالي، لذلك لابد من خلق هيئات لتوزيع الإستفادات لإبعاد الولاة عن تشويه صورتهم بسبب هذه الممارسات “.

وتوقع بشير فريك سلسلة من التغييرات في تسيير الجماعات المحلية، مشددا بأنه من الضرورة أن يشمل هذا التغيير النصوص وآليات وأدوات العمل في تسير سلك الولاة، حتى تصبح هذه الوظائف أكثر شفافية ووضوح، مضيفا ” يجب أن تتماشى الإصلاحات الجديدة مع هذا الطرح من خلال تشخيص جدي وحقيقي للواقع قريب من الميدان “.

أكد بشير فريك على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، لضمان وصول منتخبين محليين من كفاءات نزيهة ونظيفة إلى مواقع مسؤولة في البلديات، قائلا ” نظام القائمة أدى إلى كوارث في البلديات، وكان سبب في وصل أصحاب الشكارة والمال الفاسد على رأس القوائم، أين شدد على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في نظام الإدارة المحلية.

واعتبر بشير فريك بأن الضبابية والتداخل في الصلاحيات في تسيير الجماعات المحلية كان فرصة للبعض في الاصطياد في المياه العكرة مما أدى إلى الفساد في هذه المنظومة، في حين دعا فريك إلى ضرورة مراجعة عدد البلديات، وذلك من خلال ضم بلديات ببعضها أو خلق بلديات جديدة.

و من جهة أخرى، قال بشير فريك ” الحراك سجل وجوده في تاريخ المعاصر، لكن الحراك الشعبي في مفترق الطرق و ثم اختراقه حيث ثم إعطاءه بعد إيديولوجي، تبون مد يده للحراك الشعبي و تفاوض معه حيث ثم إدراج شخصيات من الحراك في الحكومة وفتح مشاورات مع شخصيات من الحراك.

واعتبر المتحدث بأن الجزائر لم تتمكن من خلق الانسجام أو التوافق وربط الثقة بين الإدارة المحلية والمواطن، في حين شدد على ضرروة إنشاء مناطق النشاط لإعادة بعث التنمية المحلية، وتكليف هيئات مشرفة على توزيع الإستفادات و منح الاعتمادات .

إيمان لواس