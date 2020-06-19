أرادوه سجنا وقهرا.. فكان ثورة ونورا

بقلم: صالح عوض

ماذا يعني أن تفتح عينيك على الحياة لتجد نفسك طفلاً لاجئاً داخل مخيم؟ ماذا يعني أن يصير هذا المخيم عينك التي ترى بها الحياة؟ أداتك التي بها تفهم العالم من حولك؟ موتك الرتيب؟ حكايتك المنسوجة بوجعك؟ عنوانك الذي تبحث فيه عن ذاتك وأصلك وتاريخك؟ البشارة التي لم تأت بعد؟ قصة الوجع الفلسطيني يكررها ملايين الفلسطينيين الموزعين اليوم على جهات الكرة الأرضية وعندما تأخذ الرواية بعدها الشخصي تصبح أكثر اقترابا من الفهم والتحسس.. إن صدر كل فلسطيني يختزن روايته الخاصة لتتجمع الروايات مجسدة أكبر مأساة عاشها بشر في مواجهة أعداء من القارات الخمس قرروا إفناءه.. هنا يبدو أن الانسحاب من كلمات السياسة إلى لغة الأدب أولى بالجرح النازف فالقضية إنسانية بامتياز.. ان الحديث هنا عن الواقع لا كما نفهمه بل كما هو قائم.

لم يكن المخيم الفلسطيني إلا إشارة لنتيجة الوهن العربي ولفقدان الرؤية وفقدان القدرة.. فأصبح المخيم الفلسطيني وجعا يتوزع ويمتد في سورية وليبيا واليمن والعراق ولبنان والأردن.. ولكن المخيم لم ينهزم بل بقيت روح المقاومة عنوانه ووهج الثورة جمرته القابلة للانتشار كلما هبت عليها ريح الثورة.. وأصبح المخيم ضمير العرب الذي لم يخدش، وروحهم العنيدة التي لم تنهزم رغم تيه الحكام وزيغ المطبعين.. فلا للضم ولا للتهويد ولا شرعية لسلاح الجنود والمستوطنين فهي مرحلة وتنقضي، وتظل فلسطين هي فلسطين لا كما رسمتها الهزيمة وقبل بها المنكسرون.. حينها يكون العرب كما أراد لهم الله ذات يوم أن يكونوا حملة الرسالة وناشري العدل والرحمة..



إيقاع المخيم..

عندما يحاول المرء أن يرى نفسه داخل نفسه، لا شيء يطل سوى الحقيقة!! انتصبت أمامي في هذه الساعات الحبلى بالكلمات التي تنز أحيانا دما وقيحا، أو شقشقة العصفورة المتنقلة من شجرة إلى أخرى تملأ بستان الأمل فرحا وترنيما.. أحس بأن قلمي جمرة بيدي وأنا ألبي دعوة من أعماقي للكتابة عن رحلة الفلسطيني القاهرة.. كم أشعر بأن بكاء المخيم محبوس مخنوق وان وجعه بلا أنين.. وان ابتسم تعبس عواصم يرفرف علمها بلا استقلال ولا سيادة، تطارده وتصادر لحظته الهاربة.. وتنقض على أحلامه، تبددها بالحديد والنار وسجون فتكمل مهمة العدو الخبيث..



عند عتبات مخيم للاجئين برفح في قطاع غزة – الذي لم يشمله الاغتصاب الصهيوني- كل شيء يوحي بالموت البطيء والزمن المتجمد.. في هذا المخيم الذي ولدت في أحد بيوته الطينية عشت ثمانية عشر عاماً حيث حل جدي وأبي وأعمامي السبعة وبقية عائلتنا منذ النكبة في مايو/ أيار سنة 1948..

الناس المطرودون من ديارهم والذين لا عمل لهم إلا الجلوس حلقات حلقات بجوار جدار المسجد يحكون قصصهم وذكرياتهم، تنفض جماعاتهم ليلتقوا في اليوم التالي يعيدون سرد قصصهم وكأن التاريخ قد توقف بمجرد نزوحهم من الديار.. يتذكرون مواسم الزرع والحصاد.. كم أنتجت أرضهم عندما أخصبت؟ كيف واجهوا سيل الجراد عندما اجتاح مزارعهم.. يتذكرون عام الثلج فيؤرخون به ما قبله وما بعده.. لم يكن ساكنو المخيم مهجرين من بلدة معينة بل من كل فلسطين المغتصبة فتجد اليافاوي بجوار السبعاوي واليبناوي والمجدلاوي والحيفاوي وهكذا… يتأوهون: آاااه لو أنجدنا العرب لما ضاعت فلسطين!..



كان جدي يأخذ بيدي إلى مجلس رجال العائلة.. يجلسني في حجره وعندما يغشى الليل البهيم المجلس، حيث لا كهرباء ولا نور وبعد أن يخفت لهب النار في الموقد، لاسيما في الليالي التي يغفو القمر بعيدا.. لا أصحو إلا في اليوم التالي وأنا في فراشي.. كانت جدتي المرأة الوقور تجلس كل مساء تجتمع إليها نساء العائلة الكبيرات، يتذكرن البلاد وأمسياتها والخير العميم حيث خوابي القمح، الزيت، والسمن البلدي، وبيوت الشعر، وطرز الثياب والأغطية الصوفية، يتذكرن هدوء البال، الأفراح، والليالي الملاح.. يبكين أحيانا، وأحيانا يضحكن، وبين الحسرة والأمل والدعوات تنقضي أمسياتهن على أمل اللقاء في الغد.



كان المخيم مستودع حزن. كل شيء هنا يعاد صهره.. كانت أمي تستيقظ مع الفجر وتصلي ركعتيها ثم تحمل إناء كبيراً وتقصد الماء على بعد كيلومترات لتعود به مع بزوغ الشمس وقد تبللت ثيابها.. كانت مشاعر متناقضة تتسلل إلى البيوت مع كل فصل.. للمخيم طقوسه في فصل الشتاء حيث تخب أزقته بالأوحال وترتجف حيطانه من برد قارس، وفي الصيف تصبح الحياة فيه لا تطاق فغرفه الضيقة وارتصاصها يوحي بالاختناق.. شعور غامض باليتم يجتاحنا. لم أزل أذكر أبي في كل فجر يصحو ويصلي الفرض بالجهر.. كم كنت أحس بالراحة لسورة (ألم نشرح لك صدرك) وسورة (والضحى والليل)، كنت أحس بوعد غيبي بالفرج.



جدي وبطاقات الإغاثة



لا زلت أذكر قصة كانوا دوما يكررونها في مجلسهم، عن عمي حمدان المجاهد في ثورة ,1936 كيف قتل كبير المستوطنين في بئر السبع عندما انطلقت الثورة الكبرى بقيادة الحاج امين الحسيني وجيشها “الجهاد المقدس” بقيادة عبدالقادر الحسيني وظل مطاردا سنوات عدة وعندما ألقي عليه القبض لم يستطع الانجليز انتزاع الاعتراف منه.. كنا نطرب لهذه القصة. كان كل شيء يشبه نفسه في المخيم.. أما بطاقات الإعاشة من وكالة الغوث فكم كنت أكرهها.. وكم كنت أخجل منها؟ فبعد أن هجر الناس من بلداتهم وقراهم وألقي بهم إلى مخيمات اللاجئين في قطاع غزة كما في كل أماكن اللجوء جاءت وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين بعد شهور ثقيلة من الجوع والحرمان لتسجل الأسر وتعطي كل رب أسرة بطاقة إعاشة يستلم بموجبها سكراً، دقيقاً، زيتاً، أغطية، وملابس مستخدمة قد تبرع بها الأوروبيون!!.. أي حياة هذه التي نعيشها هنا، وجدي طالما حدثني عن آلاف الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) التي كان يملكها في سهول بئر السبع؟.. رفض جدي تسجيل اسمه في الوكالة حتى نفدت الدراهم التي استطاع أن يحملها معه. ولطالما تغنى جدي بفرسه التي أسماها (النوفلية) وكيف كانت تتبختر في الميدان لا سابق لها.. كان يقول لي دوما: يا “…” اسمع الأخبار، وإذا بشرتني بخبر العودة للبلاد فإني أهبك (دونما) بجانب بئر الماء “عطية جدود مالها ردود”.. كم تولعت بحب سماع الأخبار لعلها تحمل لنا البشرى بالعودة للأوطان فنتحرر من هذا المنظر المهين على أبواب وكالة الغوث الدولية.. كما أنني سأحوز على (دونم) أرض جميل.



حين غادرت المخيم..

..كنا في بيت واحد أعمامي ونساؤهم وأولادهم. لم يكن مطلوبا مني أي عمل وذلك لصغر سني، ولقيام أخي الأكبر بواجب العمل في الحقول ليعود بقليل من منتجاته قبل ان يغادر الى الدراسة الجامعية في مصر.

لم يكن هناك أي عمل لوالدي وأمثاله وكان صعبا عليه وعلى إخوته كيف يبحثون عن عمل عند الناس إن وجد وهم من كان يعمل الناس عندهم.. وكان غاية أملهم ان يتوفق أخاهم الأصغر في دراسته حيث توجه لدراسة الهندسة الزراعية بجامعة أسيوط المصرية وقد أكملها قبل نكبة 1967 بعام وكان ذلك إيذانا بفرج مادي كبير للعائلة.. أسمع الأخبار وأحللها من صغري وكان والدي يفرد لي من الحنان والثقة ما يشجعني أن أتكلم في مجالس الكبار الذين يجتمعون ليلا يحتسون القهوة العربية..

لقد أصبحت دراسة الطب أمنية عزيزة وغالية علي كما كانت مجال التنافس بين جميع أقراني..

فالدراسة لأبناء المخيم من أمثالي كانت تعني الذهاب إلى مصر الكبيرة، وبعد إكمال الدراسة تعني التوجه لإحدى دول الخليج للعمل فيها وتوفير مال يخفف من أعباء الأسرة.. إلا أن العمل الوطني الذي تداخل في روحي من أكثر من جهة أوهن ارتباطي بالدراسة فقد كنت أحس بغربة وبقلق وأن المجتمع لا مستقبل له فكل شيء متوقف و الكآبة هي العنوان، .. وبعد الثانوية العامة خرجت من الوطن حيث لا جامعات.. الطريق من بيتنا إلى مطار اللد (مدينة فلسطينية اغتصبت منذ 1948 وهي ليست بعيدة عن مدينة يافا)، يمر بحواجز المحتلين والألم يعصرني عصرا: أي علم يا هذا ستعود به بعد غربتك فيما الاحتلال وسلطانه لا يترك لك ولشعبك فرصة للحياة؟.. ستذهب غريبا وتعود مقهورا.. من بيت حانون إلى (اللد) تتجسد آفة الظلم والعنصرية.. أصابني إحساس كأنني أصرخ في الكون ولا أحد يسمعني، وإن سمعني البعض فإنهم يكذبونني ولن يتخيلوا هذا الشعور. عن أي شيء تتكلم يا هذا؟ عن فلسطين؟! إنها إسرائيل. أين معالمكم؟ أين دوركم؟ أين أنتم..؟هاهي الأسماء تتبدل والمعالم تتغير والوجوه العربية انسحبت من المكان ليحتله الشكناز والسفرديم والبولنديون والروس وشتى شذاذ الأفاق وانتم ليس لكم الا المخيم وسلطان الحاكم العسكري!!.. أقلعت الطائرة إلى اليونان لتبدأ رحلة الغربة القاهرة.



البحث في اللاجواب



من اليونان إلى الجزائر حيث سجلت لدراسة الطب. كان العمل الفدائي يشتعل بنار داخلي ليصرفني عن الطب إلى العلوم البيولوجية. كانت الأخبار دوما هاجسي.. لعل خبرا يقرِّب البشرى مع أن جدي توفي ولم تكتحل عيناه برؤية أراضيه.. لا أنسى في أواخر أيام حياته قبل نكبة 1967 كيف اشترى رزمة من السكاكين والسواطير وعندما سئل عن سبب ذلك قال: غدا عندما نعود الى البلاد سأذبح جازورا” عجلا سمينا” عند أول قطعة أرض..! حكى لي والدي أن جدي رفض أن يبيع فرسه رغم نفاد المال، لكن أحدهم كان يعرف بأي وسيلة يحصل على الفرس.. جاءه يشتري الفرس بقطعة أرض هناك في بئر السبع وراء الحدود، فوهب له جدي الفرس وحمّلها بمؤن من الشعير تكفيها أياما.



الأخبار أصبحت همي.. كان صوت الثورة الفلسطينية بعد نكبة 1967 يبعث على التفاؤل والإحساس بالقدرة وكانت أناشيد الثورة والبلاغات العسكرية كافية بإعادة التوازن النفسي لدى أبناء المخيم الذين انخرط كثير منهم في العمل الفدائي.. خرجت ابحث عن دوري فالكلمات البسيطة لا تغنيني والتفسيرات السطحية لا تقنعني.. أعجبت بالعلامة أبو زهرة، والإمام شلتوت. قرأت سيد قطب وكيف تصور طريق النجاة.. قرأت مالك بن نبي وكيف شرح المعركة مع الغرب.. قرأت ادوارد سعيد.. قرأت هشام شرابي، بعد ذلك قرأت علي شريعتي وقرأت مطهري.. لم تكن كتابات الإسلاميين فقط ما أقرأ، بل امتدت ذات اليمين وذات اليسار.. كنت أهرب إلى النفس وما تهوى من أدب وشعر، فكان السياب شاعري المفضل وبعده درويش وشعراء عرب من أكثر من بلد.. أعجبني جدا الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف.. أحببت الروايات العالمية: المسيح يصلب من جديد ورواية الأم ورواية الفولاذ سقيناه.. لكن قراءتي لم تزدني إلا ألماً وحيرة وإحساساً أن النكبة شاملة وكبيرة،.. في هذه المرحلة كنا قد مررنا بمسلسل المجازر في الأردن و لبنان فأصبح الإحساس قاتلا بالوحدة وان خللا كبيرا حل بالأمة، كان السؤال الكبير: ما العمل؟ هل الإجابة على التحدي ببندقية؟ هل بتشكيل الأحزاب والولاءات؟ كيف نواجه التحدي الشامل الذي أطاح بنا أرضا؟ من أين البداية؟



هل ابتعدت يا جدي؟

كان لا بد من كتابة تنفض الجهل.. في هذه الظروف قرأت الثورة الجزائرية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكتبت أول كتبي (معركة الإسلام والصليبية في الجزائر).. ثم توالت إصداراتي للكتب مع مواصلة كتاباتي السياسية في الصحف الفلسطينية، والجزائرية.. كتبت عن الانتفاضة الفلسطينية كتابين وكتبت عن التحدي الأمريكي. كتبت عن النهضة والاستقلال، وآخر عن المعالجة الإسلامية للملف الفلسطيني، و عن النظام السياسي في الفكر العربي الإسلامي، وعن سورية الجدار الأخير، وعن المشروع الوطني الفلسطيني، وعن المواجهة الشاملة بيننا والغرب.. إن كل ما أكتب إنما هو من جرح المخيم المفتوح على عين الوطن..



فهل ابتعدت كثيراً عن فلسطين؟ هل ابتعدت عن الإيفاء لجدي بأن أبشره بخبر العودة؟

أجد أن الحديث عن النهضة والتحليل للثورات واكتشاف سنن انتصارها والحديث عن جوهر التحدي الاستعماري للأمة، والحديث عن أزمات تخلف الأمة وضعفها وتمزقها، كل ذلك هو بداية الطريق الحقيقية للفلسطينيين.. وهذا ما سيكشف للفلسطينيين خطورة المتاهة التي أجبروا عليها: “أوسلو والانقسام”.. ليتحركوا محملين بعهود الشهداء وأمانة الدم، و لتكون أول خطواتهم تجاوز أوسلو وثقافته والانقسام ودواعيه.. لتظل فلسطين كاملة موحدة.



لقد أدركت مع الزمن أن لا بديل عن العرب وانه لا بد من استنهاضهم فهم لا يتوحدون الا باستنهاضهم، وأن المسلمين أمة متكاملة بمسؤوليتها، وأن الإنسانية أسرة مرفوض أي تفريق بينها على أسس عرقية أو طبقية.. رحلة متعبة مر بها الفلسطيني بلا شك صحيح.. ولكنها درس كبير ومفتوحة على مستقبل واعد لشعب مكافح وأمة عظيمة.. والله غالب على أمره.