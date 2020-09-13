أدرار: تنصيب لجنة ولائية مكلفة باقتراح أماكن نشاطات بمناطق الظل

أشرف العربي بهلول، والي ولاية أدرار، مساء السبت، على تنصيب لجنة ولائية مكلفة بإقتراح مناطق نشاطات على مستوى مناطق الظل.

وحضر جلسة العمل، الأمين العام للولاية، المديرون التنفيذيون المعنيون، وكذا مديري وكالة دعم تشغيل الشباب ANSEJ، وكالة القرض المصغر ANGEM.

كما حضر الجلسة وكالة التأمين على البطالة CNAC وهذا لتنصيب لجنة ولائية مكلفة بإقتراح مناطق نشاطات على مستوى مناطق الظل.

ويأتي هذا من أجل إعادة بعث الإقتصاد المحلي، وكذا التنسيق مع لجان الدوائر لإقتراح إستصلاحات فلاحية، واستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وعلى هامش الإجتماع بحث الوالي مع المعنيين مدى تقدم عملية ربط المحيطات الفلاحية ومناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالكهرباء ومختلف الشبكات.