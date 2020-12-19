أخيرا خبر مفرح

بقلم: وداد الحاج

في كومة الأخبار المحبطة للمعنويات و التي تتوالى يوميا صنعت شركة جزائرية الاستثناء مساء أمس بإعلانها عن اختراعين هامين لمواجهة وباء كورونا ،و التي تتمثل في جهاز لتعقيم الفضاءات العمومية ،وآخر لتنظيم آمن لتوافد الناس على بعض الإدارات حيث تم تجريبه بنجاح باهر في احدى الممثليات الدبلوماسية بفرنسا،و نتيجة هذه الخطوة تمكنت الشركة المعنية من الحصول على عقد تصدير بقيمة مليون أورو كبداية .

ما يعنينا في هذا الصدد هو أن كثيرا من المبادرات التي تم وأدها جعلت الجزائر تفقد كثيرا ،و أن انتباه مسير الشركة صاحبة الاختراع أحسن في اتخاذ القرار باحتضانه لفكرة المشروعين و سرعة العمل عليهما ميدانيا و كله أمر يستحق التانويه والاحتفاء به و يستحق المدير و فريقه التقني التكريم على أعلى مستوى.

الجزائر بحاجة لتحرير المبادرة الأمر من شأنه أن يقدم الكثير من الفوائد للاقتصاد الوطني و يجعل البلاد تتجاوز أزمتها الاقتصادية بأريحية ..