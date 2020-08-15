أخصائيون يدعون إلى تبني رعاية إستعجالية

دعا أمس الأساتذة المشاركون في الندوة العلمية الافتراضية التي نظمتها “جمعية حرية المعاق باتنة بالتنسيق مع الأخصائية النفسانية كنزة دومي ” حول موضوع ” أثر الحجر الصحي على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ” إلى ضرورة تبني رعاية إستعجالية لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذه الفترة الحساسة جراء انتشار جائحة كورونا التي خلفت أثارا سلبية على جميع فئات المجتمع وبصفة خاصة هؤلاء الاطفال الذين يحتاجون معاملة خاصة وسليمة لتجاوز المرحلة بأخف الأضرار عليهم وعلى أسرهم وفي السياق اقترح المتدخلون عدة حلول منها المحافظة قدر المستطاع على استمرار ممارسة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للأنشطة الروتينية المعتادة في الحياة اليومية، أو ممارسة أنشطة روتينية جديدة، خصوصا إذا كان من الواجب أن يظل الأطفال في المنزل و تقديم أنشطة جذابة مناسبة لسنهم بما في ذلك الأنشطة التعليمية و تشجيع الأطفال على مواصلة اللعب و الاندماج الاجتماعي مع الاخرين حتى لو كان ذلك داخل نطاق الأسرة فقط كما أشار الأساتذة إلى أنه في أوقات الشدة و الأزمات يحتاج الأطفال الى مزيد من الترابط العاطفي و يزيد تعلقهم بالوالدين لذلك يجب على الأولياء التحدث مع الأطفال على جائحة كورونا و على الحجر الصحي على نحو صادق ومناسب لسنهم ما يخفف من قلقهم ” فالأطفال يراقبون سلوكيات الكبار و عواطفهم ليستشفوا منها كيفية التعامل مع عواطفهم خلال الأوقات العصيبة ” وقد خلص جميع المتدخلين الى أن بقاء الأطفال في المنازل دون أي رعاية متخصصة لهم يعرضهم إلى جملة من الانتكاسات ، فلكل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الاستقلالية والحق في التعليم والعمل والحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين “لكن انهيار أنظمة وشبكات الدعم الحيوية نتيحة (كوفيد 19) يفاقم من حجم العقبات التي يواجهها أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على هذه الحقوق كما يؤدي إلى تراجع قدراتهم بسبب أن هذا الوضع الجديد قد شكل ضغطا نفسيا كبيرا على أغلب الأطفال الذين لا يستوعب كثير منهم ما يحدث و وجد الآباء والأمهات أنفسهم أمام تحديات جديدة أهمها مساعدة الأطفال على التأقلم مع نمط الحياة الجديد لذلك وجب إيجاد حلول فورية من بينها إعادة افتتاح المراكز و الجمعيات لمواصلة مسار التكفل مع الأطفال مع أخذ كافة الاحتياطات و التدابير الاحترازية.و الجدير بالإشارة شارك في الندوة العلمية الافتراضية ثلة من الأخصائيين و الدكاترة منهم أخصائية العلاج بالتكامل الحسي ” ليلى ربحاوي ” و أخصائي التربية النفسية الحركية ” كمال رزيق ” و طبيبة الأمراض العقلية ” جميلة بودليو ” و الأخصائيتين النفسانيتين “ريمة بطاش” و” كنزة دومي “.

أحسن مرزوق