أخبار زائفة وسعى لكسر الحجر الصحي

حذرت تقارير من وجود شبكات تسعى إلى محاولة زعزعة الاستقرار والمساس بالحظر الذي فرضته السلطات العليا للبلاد من أجل حماية المواطنين من تسارع انتشار فيروس الكورونا ، وذلك من خلال توجيه اتهامات لمصالح الدرك والأمن الوطني والتشجيع على التمرد ، لنوايا مجهولة ، سواء عن طريق الدعوة إلى التجمهر من جهة أو عن طريق بث مقاطع كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي لخلق البلبلة منها شبكة من السلفيين تسعى إلى خلق مصليات بالقوة و تسعى لاستغلال الدين لأغراض دنيئة، حيث وصل بها الأمر إلى المساس بلجنة الفتوى و تلفيق الأكاذيب إليها.

وفي هذا الصدد تمكنت عناصر الدرك الوطني بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن من تفكيك عدة شبكات تدعو إلى التجمهر أو نشر أخبار ووقائع كاذبة ، منها حالتين في وهران ، على رأسها شبكة من السلفيين باشرت في التهليل والتكبير ومحاولة كسر الحجر الصحي بحي بلقايد ، بالإضافة إلى شبكات أخرى استغلت مواقع التواصل الاجتماعي ،تشير أن لجنة الإفتاء تسعى إلى تحريم الصيام وصلاة التراويح قبل الأوان دون الاعتماد على سند علمي أو ديني ، في حين ذهبت أخرى إلى نشر فيديوهات مفبركة تخص فرار مرضى من الحجر لزرع الرعب والخوف في نفوس المواطنين ، في حين نشرت مواقع أخرى فيديوهات مفبركة لاعتداءات مصالح الدرك على مواطنين ، واتهمت أخرى دركيين بسلب مواطنين أموالهم بالبليدة ، وهي كلها ادعاءات لزرع الفتنة وكسر الحجر الصحي وتهديد صحة المواطنين الجزائريين إلى الخطر ، الأمر الذي يستدعي الحذر من هذه الشبكات التي تمكنت عناصر الدرك والأمن من توقيف العديد منها بكل من وهران والبلدة والعاصمة وإحالتهم على القضاء في حين لا تزال منها العشرات التي لا يستوجب السماح لها باختراق المجتمع وتهديد صحته.

محمد بن ترار