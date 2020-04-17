أحوال الطقس المرتقبة لنهار اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم الجمعة، على المناطق الغربية الساحلية ضباب مرفوق ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء غائمة غالبا مع تساقط بعض الأمطار، هذه الاخيرة تكون غزيرة محليا خلال الليل.

كما تتوقع على المناطق الوسطى أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا مع تساقط بعض الأمطار التي تكون أواخر الليل رعدية و غزيرة قرب السواحل.

وبخصوص المناطق الساحلية الشرقية ستشهد سحب عابرة مع بعض الصفاء أما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و منطقة الاوراس نرتقب تشكل سحب بداية من الظهيرة تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة، هذه الاخيرة تلتحق محليا بالمناطق الساحلية خلال الليل، لتتحسن الأجواء تدريجيا.