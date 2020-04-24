أحوال الطقس المتوقعة لنهار اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، لنهار اليوم الجمعة على المناطق الوسطى ضباب خلال الصبيحة قرب السواحل، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب

وتتميز المناطق الشرقية بسحب عابرة تتلاشى تدريجيا بداية من الظهيرة في حين ستشهد المناطق الغربية ضباب محلي مرفوق ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة قرب السواحل، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا أما أواخر النهار، تتلبد السماء مع تساقط بعض الأمطار خلال الليل.

وستسجل حالة الطقس على أقصى الجنوب نحو الهقار و الطاسيلي أجواء مغشاة جزئيا مع رعود بداية من الظهيرة، بالإضافة إلى أجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط أمطار محلية، هذه الاخيرة التي تلتحق بشمال الصحراء و الصحراء الوسطى خلال الليل، واجواء صافية على العموم على باقي المناطق الجنوبية

أما درجات الحرارة المتوقعة لظهيرة اليوم الجمعة 24 أفريل فستتراوح ما بين 19 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية وما بين 20 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية، ونسجل مقاييس ما بين 28 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية